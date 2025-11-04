¿Quién sustituirá a Marc Márquez en el Gran Premio de Valencia? El campeón del mundo de MotoGP se pierde el resto de temporada por lesión y el Ducati Lenovi Team escoge al italiano Nicolò Bulega para ocupar su lugar en parrilla

Eric Martín Valencia Martes, 4 de noviembre 2025, 10:29

Tras un año de ausencia en el calendario debido a las inclemencias climatológicas y desperfectos en las instalaciones ocasionados por la dana el pasado 29 de octubre de 2024, el Circuit Ricardo Tormo de Cheste nuevamente clausurará el Mundial de motociclismo. Los mejores pilotos volverán a darse cita sobre el trazado valenciano. Prácticamente estarán todos, pero esta edición viene marcada por una gran ausencia, que no es otra que la de Marc Márquez.

El ya proclamado campeón del mundo en la categoría de MotoGP y uno de los protagonistas más esperados por el público, hace un par de carreras sufrió una aparatosa caída, en la que contactó con la motocicleta de otro piloto, ocasionándole una lesión en el hombro. Aunque el español quería poner todo de su parte para despedir este espectacular 2025 sobre la pista, finalmente los plazos de recuperación tras pasar por quirófano no se lo permitirán. Por ende, una plaza quedaba disponible y ese lugar provisional en la parrilla ya tiene dueño.

Será finalmente Nicolò Bulega quien se ponga el mono de competición y saque lo mejor de sí durante las últimas pruebas de este año. Así lo ha confirmado el Ducati Lenovo Team, equipo con el que Marc Márquez ha logrado recuperar la corona. El italiano reemplazará al '93' en las carreras de Portugal y de la Comunidad Valenciana.

La escudería italiana ha confiado en un compatriota para seguir sumando puntos para el campeonato de constructores junto a Pecco Bagnaia en estas dos pruebas finales. Nicolò Bulega se trata de un debutante de MotoGP, pero viene de una temporada exitosa tras proclamarse subcampeón del Mundial de Superbikes. Después de haber realizado unos test con la GP25, teniendo buenas sensaciones y siendo correspondidas por el equipo, finalmente Ducati le concede esta oportunidad en este corto tramo.

«Debutar en MotoGP es el sueño de cualquier niño que aspira a ser piloto. Además, poder pilotar la moto campeona del mundo en las dos últimas carreras de 2025 lo hace todo aún más emocionante. Será una gran apuesta; no tengo expectativas», expresó Bulega después de conocer la noticia.