Las primeras sorpresas de la Copa del Rey Mientras cuatro equipos de la Comunidad Valenciana siguen adelante, ya son cinco favoritos de las eliminatorias los que no logran la clasificación

Eric Martín Valencia Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:22 Comenta Compartir

Segunda ronda de la Copa del Rey y las primeras sorpresas ya se reproducen. Después de que el Real Oviedo cayera de primeras, la competición del 'KO' ya se cobra víctimas inesperadas y el elenco de equipos participantes a llegar más lejos ven truncado su sueño de aspirar a uno de los títulos de la temporada.

En esta ocasión, el Girona fue el que protagonizó la nota más negra de la jornada. El Ourense le pasó por encima prácticamente desde el minuto 1, que fue cuando logró tomar ventaja en el marcador. Los catalanes reaccionaron, pero de nuevo se vieron superados, tal y como está sucediendo en Liga, en donde abarcan puestos de descenso.

Fue el único Primera División que sucumbió, al menos a falta de la jornada del jueves. Pero por el camino se cayeron otros que partían con la vitola de teóricos favoritos respecto a la categoría de sus rivales. El Ceuta, el Málaga, el Cádiz y el Almería también terminaron con un tropiezo que no entraba en sus planes.

Precisamente, como verdugo del último de los citados ejerció el Eldense. Los del Nou Pepico Amat incrementaron el cupo de los representantes de la Comunidad Valenciana que estarán en el bombo del sorteo de los dieciseisavos de final el próximo martes 9 de diciembre. Junto a él, de momento, también estarán el Villarreal, el Elche y el Levante. Falta por conocer el desenlace del encuentro del Valencia. Por contra, el Torrent no pudo plantar cara al Betis en el Ciutat de Valencia y se despide de esta edición copera.