Marc Dolz, portero del Torrent, observa con amargura como entra el segundo golazo de Riquelme para el Betis. efe/ manuel bruque
El Betis fulmina el sueño copero del Torrent

Dos golazos de Riquelme en la primera parte sentencian un partido que terminó 1-4. La afición taronja disfruta del partido más importante de la historia del club de L'Horta Sud pese a la amargura del destierro de San Gregorio. Armando Corbalán marcó el gol del honor en el minuto 85

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 22:56

La Copa mola. El lema es bueno, y es una acertada definición de las eliminatorias a un partido, pero mola menos cuando hay condicionantes que ... se lo ponen más difícil al más humilde del duelo. Un encuentro entre un equipo de Primera y otro de Segunda Federación, tres categorías por debajo, ya de por sí está desnivelado. Si además sacas al equipo pequeño de su guarida, en este caso de San Gregorio que no llegó a tiempo de que sus obras tuvieran el visto bueno para que se celebrara allí el partido de la segunda ronda copera, la cosa se torna en casi imposible. Más aún si encima con ese cambio, más allá de las dimensiones del terreno de juego, se pasa de césped artificial a una alfombra natural como el Ciutat. Manuel Pellegrini tuvo la decencia de reconocer en la previa que ese aspecto favorecía, mucho, a su equipo.

