El Betis fulmina el sueño copero del Torrent

La Copa mola. El lema es bueno, y es una acertada definición de las eliminatorias a un partido, pero mola menos cuando hay condicionantes que ... se lo ponen más difícil al más humilde del duelo. Un encuentro entre un equipo de Primera y otro de Segunda Federación, tres categorías por debajo, ya de por sí está desnivelado. Si además sacas al equipo pequeño de su guarida, en este caso de San Gregorio que no llegó a tiempo de que sus obras tuvieran el visto bueno para que se celebrara allí el partido de la segunda ronda copera, la cosa se torna en casi imposible. Más aún si encima con ese cambio, más allá de las dimensiones del terreno de juego, se pasa de césped artificial a una alfombra natural como el Ciutat. Manuel Pellegrini tuvo la decencia de reconocer en la previa que ese aspecto favorecía, mucho, a su equipo.

Para que la machada del Torrent fuera casi imposible, el técnico chileno demostró que afronta la Copa con el deseo de luchar por el título, y no especular, sacando de inicio a Altimira, Chimy Ávila, Antony, Bakambu o Rodrigo Riquelme. Fue este último el que fulminó el sueño del Torrent con dos golazos en la primera parte. El primero, con un disparo raso desde la frontal a los 11 minutos. El segundo, seguro uno de los mejores tantos de lo que llevamos de Copa, con una rosca envenenada casi pisando la cal de la línea de fondo que pasó por encima de Dolz y se coló en el lateral derecho de la red. Un golazo que heló a la afición del equipo de L'Horta. Un poco más, puesto que en la noche en el Ciutat fue de gorro, bufanda y abrigo.

Abriendo el foco, la derrota no mancha la histórica participación del Torrent en la Copa de 2025. Fundado en 1922, el de ayer fue el partido más importante de su más de cien años de historia. Por eso duele un poco más en el corazón de L'Horta Sud que el partido no se disputara en su santuario. Eso sí, serían pocos los aficionados naranjas que se fueran del Ciutat sin una de las bufandas conmemorativas del histórico encuentro que se vendían en los aledaños. Por 10 euros, el recuerdo merecía la pena. Cuando pasen los años, se recordará esta edición copera primero por la machada de estar en el sorteo de la primera ronda y, después, por pasarla con la victoria por 3-1 contra el Juventud Torremolinos de Primera Federación. Fue, además, en el primer aniversario de la trágica dana en una velada emotiva que también forma parte en letras doradas de la historia del Torrent. Y de Torrent.

El equipo de Toni Seligrat saltó valiente al partido, no le quedaba otra, tanto que forzó los cánticos del «¡Sí se puede!» en la grada. Hay quien piensa que es una frase un poco gafe en los campos o pabellones... pues unos segundos después Rodrigo Riquelme marcó su primer gol. Bakambu tuvo el segundo en sus botas antes del cuarto de hora, pero despejó Dolz con las piernas. Fue la única alegría del portero salido de la cantera del Sevilla, el eterno rival a orillas del Guadalquivir. Al descanso la eliminatoria ya parecía finiquitada con el 0-2, las caras de los jugadores del Torrent no eran de épica en ese instante, y en una segunda parte anodina Rodrigo Riquelme remató su gran noche con su triplete, que llegó en el corazón del área grande tras una gran pase de Pablo García en el minuto 75. Lo más destacable hasta el final fue el gol de cabeza de Armando Corbalán, tras un saque de falta en el 85, que desató la locura. Fue entrar 'gasolina' al campo, José Vargas, y pasar cosas. Eso también es ilusión. Como la de Riquelme, que jugó como un niño con el balón del partido que se llevó del césped tras su 'hat trick'.

«Hasta ahora no he querido pensar en ello y ahora si me haces reflexionar imaginar nuestro campo con 6.000 personas, y con césped artificial, hubiéramos tenido alguna opción de competir más», manifestó el entrenador del Torrent, Toni Seligrat, tras el partido: «Todos los torrentinos hubiéramos querido jugar en Torrent pero es una cosa que se nos escapa de las manos. Tampoco depende de nosotros que juguemos la Liga en casa en Picassent, desde que llegué al equipo aún no he jugado en San Gregorio. Meter a casi 7.000 personas un miércoles por la noche cuando mañana hay que trabajar tiene mucho mérito. La gente se ha marchado orgullosa de su equipo y la diferencia que hemos visto en el Ciutat, en San Gregorio hubiera sido diferente».

El técnico valenciano, que ahora se debe centrar en intentar sacar a los suyos de la zona de descenso del Grupo III de Segunda Federación, hizo una última reflexión: «El Torrent está haciendo un trabajo excelente, somos la escuela con más niños federados de la Comunitat, y la mejor manera de que se sigan ilusionando es que vean partidos como éste. Venir al Ciutat a ver a su equipo competir, y que no se arruga, ante futbolistas que ven todos los fines de semana por la tele».

Torrent: Dolz, Llambrich, Ojog, Corbalán, Martínez Roca, Lois (Vargas, 82'), Pérez (Esteban, 46'), Viana (Martínez Alonso, 46'), Sibille (Cano, 46'), Mejía y Caballero (Kouassi, 64').

Betis: San Miguel, Rodríguez, Llorente, Gómez (Firpo, 46'), Altimira, Deossa, Riquelme, Antony (García, 66'), Ortiz, Ávila (Corralejo, 78') y Bakambu (Ruibal, 66').

Goles: 0-1, Riquelme (11'). 0-2, Riquelme (43'). 0-3. Riquelme (75'). 1-3, Corbalán (85'). 1-4, Ortiz (90').

Árbitro: Sánchez Martínez (Comité murciano). Amonestó a Chimy Ávila (33'), Lois (72') y Rubial (84').

Incidencias: 6.680 espectadores en el Ciutat de València.