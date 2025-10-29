Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Directo Confluyen las marchas en la zona cero bajo la lluvia
El Torrent y el Juventud Torremolinos posan con una gran Senyera en homenaje a las víctimas y afectados por la dana. L. Bermejo

Emotivo homenaje a las víctimas de la dana en Torrent

El Gregorio Salvador recuerda a todos los afectados por la tragedia que ha cumplido un año en la previa del partido de la primera ronda de la Copa del Rey

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Torrent

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:19

Comenta

La lluvia, puñetera, se empeñó en ser protagonista en el sentido homenaje que se realizó en el Gregorio Salvador en los minutos previos al duelo ... de la primera ronda de la Copa del Rey entre el Torrent y el Juventud Torremolinos. Unos minutos antes de la salida de los dos equipos, comenzó a jarrear. Tanto fue así que se tuvo que modificar el protocolo para impedir que los niños de la escuela del club valenciano se calaran de arriba a abajo. Con buen criterio, todos ellos fueron alojados en la zona de tribuna reservada a invitados de los dos equipos.

