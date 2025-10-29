Emotivo homenaje a las víctimas de la dana en Torrent El Gregorio Salvador recuerda a todos los afectados por la tragedia que ha cumplido un año en la previa del partido de la primera ronda de la Copa del Rey

El Torrent y el Juventud Torremolinos posan con una gran Senyera en homenaje a las víctimas y afectados por la dana.

Juan Carlos Villena Torrent Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:19 Comenta Compartir

La lluvia, puñetera, se empeñó en ser protagonista en el sentido homenaje que se realizó en el Gregorio Salvador en los minutos previos al duelo ... de la primera ronda de la Copa del Rey entre el Torrent y el Juventud Torremolinos. Unos minutos antes de la salida de los dos equipos, comenzó a jarrear. Tanto fue así que se tuvo que modificar el protocolo para impedir que los niños de la escuela del club valenciano se calaran de arriba a abajo. Con buen criterio, todos ellos fueron alojados en la zona de tribuna reservada a invitados de los dos equipos.

Casi al mismo momento, la voz de Paula Villarroya enmudeció a todos los presentes. La voz de esta niña de Torrent, a salvo bajo un inmenso paraguas, interpretó el himno de la Comunitat con un poderío vocal que se hizo paso bajo la intensa cortina de agua. La imagen, con los dos equipos saltando mientras portaban una gran Senyera, fue impactante. El sentido homenaje a las víctimas y afectados de la trágica dana que este miércoles cumplió un año. El presidente de la Federación de Futbol de la Comunidad Valenciana, Salvador Gomar, no pudo contener las lágrimas en el palco. Como cientos de personas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión