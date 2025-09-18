Newcastle United - FC Barcelona: horario y dónde ver este jueves por televisión el estreno de los culés en Champions sin Lamine Yamal Frenkie de Jong regresa a la lista para enfrentarse a las 'urracas'

Los jugadores del Barça celebran el pase a semifinales de la anterior campaña de la Champions League

Mario Lahoz Valencia Jueves, 18 de septiembre 2025, 01:16 Comenta Compartir

El FC Barcelona viaja hasta Reino Unido para disputar la primera jornada de la UEFA Champions League 2025/2026. La plantilla de Hansi Flick llega al primer envite europeo en un estado de forma superlativo tras golear al Valencia CF por 6-0 el pasado domingo.

Futbolistas con un papel más discreto como Fermín, Roony Bardghji o Rashford arrancaron desde el inicio y cuajaron una gran actuación, sobre todo el onubense, con dos goles y una asistencia. Los culés han arrancado la temporada invictos, pero el empate en Vallecas les sitúa dos puntos por detras del líder, el Real Madrid.

Ahora bien, Europa es otra cosa. Hansi Flick tiene de vuelta a Frenkie de Jong, plenamente recuperado de las molestias que sumó en el parón internacional con Países Bajos y a pesar de las bajas de Lamine Yamal y Gavi, el técnico alemán tiene al resto de sus jugadores disponibles.

El Newcastle regresa a la máxima élite continental tras una temporada de ausencia. El equipo dirigido por Eddie Howe llega al choque tras cosechar su priemra victoria en Premier League al vencer al Wolves por 1-0. con gol de Nick Woltemade, el fichaje estrella de las 'urracas'.

La racha europea del Newcastle no invita a la sorpresa, una victoria en sus últimos ocho partidos de Champions. Eso sí, la única victoria fue como local y ante un gigante del fútbol europeo como el PSG, al cual venció por 4-1 en la Champions League 23/24.

Horario y dónde ver el partido por TV

El FC Barcelona se enfrenta al Newcastle este jueves 18 de septiembre en la primera jornada de la fase de liga de la Champions League. El partido se disputará en St. James' Park a las 21:00 horas. Puedes seguir el partido en directo por televisión a través del canal Movistar Liga de Campeones.