Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugadores del Barça celebran el pase a semifinales de la anterior campaña de la Champions League AFP

Newcastle United - FC Barcelona: horario y dónde ver este jueves por televisión el estreno de los culés en Champions sin Lamine Yamal

Frenkie de Jong regresa a la lista para enfrentarse a las 'urracas'

Mario Lahoz

Valencia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 01:16

El FC Barcelona viaja hasta Reino Unido para disputar la primera jornada de la UEFA Champions League 2025/2026. La plantilla de Hansi Flick llega al primer envite europeo en un estado de forma superlativo tras golear al Valencia CF por 6-0 el pasado domingo.

Futbolistas con un papel más discreto como Fermín, Roony Bardghji o Rashford arrancaron desde el inicio y cuajaron una gran actuación, sobre todo el onubense, con dos goles y una asistencia. Los culés han arrancado la temporada invictos, pero el empate en Vallecas les sitúa dos puntos por detras del líder, el Real Madrid.

Ahora bien, Europa es otra cosa. Hansi Flick tiene de vuelta a Frenkie de Jong, plenamente recuperado de las molestias que sumó en el parón internacional con Países Bajos y a pesar de las bajas de Lamine Yamal y Gavi, el técnico alemán tiene al resto de sus jugadores disponibles.

El Newcastle regresa a la máxima élite continental tras una temporada de ausencia. El equipo dirigido por Eddie Howe llega al choque tras cosechar su priemra victoria en Premier League al vencer al Wolves por 1-0. con gol de Nick Woltemade, el fichaje estrella de las 'urracas'.

Noticias relacionadas

Agirrezabala, ante la reválida ideal para recuperar su confianza

Agirrezabala, ante la reválida ideal para recuperar su confianza

Tres exvalencianistas que dejaron Mestalla este verano brillan en la Champions

Tres exvalencianistas que dejaron Mestalla este verano brillan en la Champions

El Girona, próximo rival del Levante, es la víctima favorita de Etta Eyong

El Girona, próximo rival del Levante, es la víctima favorita de Etta Eyong

La racha europea del Newcastle no invita a la sorpresa, una victoria en sus últimos ocho partidos de Champions. Eso sí, la única victoria fue como local y ante un gigante del fútbol europeo como el PSG, al cual venció por 4-1 en la Champions League 23/24.

Horario y dónde ver el partido por TV

El FC Barcelona se enfrenta al Newcastle este jueves 18 de septiembre en la primera jornada de la fase de liga de la Champions League. El partido se disputará en St. James' Park a las 21:00 horas. Puedes seguir el partido en directo por televisión a través del canal Movistar Liga de Campeones.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Más obras por la dana obligan a cortar la A-7 desde el próximo viernes
  2. 2

    El restaurante que se comió un cine: así es por dentro Alegal, la apertura más esperada (y espectacular) de Valencia
  3. 3

    Las mujeres empresarias ya no llevan traje (y lo han demostrado)
  4. 4

    Sectores de la patronal unen fuerzas para crear una candidatura alternativa a la de Salvador Navarro
  5. 5

    El restaurante El Bobo cuelga el cartel de cerrado y se prepara para el derribo en una semana
  6. 6 Retrasos en tres líneas de Metrovalencia por una avería en Valencia Sud
  7. 7 En Inglaterra alucinan con el exvalencianista Mosquera: «El robo del verano»
  8. 8

    PSOE y Compromís votan en el Senado en contra de acelerar las obras antirriada
  9. 9 A prisión el incendiario de Orriols tras quebrantar cinco veces el alejamiento
  10. 10

    TVE arremete contra À Punt y le acusa de ocultar información de interés público

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Newcastle United - FC Barcelona: horario y dónde ver este jueves por televisión el estreno de los culés en Champions sin Lamine Yamal

Newcastle United - FC Barcelona: horario y dónde ver este jueves por televisión el estreno de los culés en Champions sin Lamine Yamal