Urgente Detenido en Burriana un agresor sexual que huyó para eludir una condena de 15 años de cárcel
Lamine Yamal. EP

Saltan las alarmas con Lamine Yamal en el FC Barcelona: no entrena y es duda contra el Valencia

El futbolista no ha saltado al césped por problemas físicos y podría perderse el compromiso de este domingo

Jorge Zarco

Jorge Zarco

Valencia

Sábado, 13 de septiembre 2025, 12:00

Saltan las alarmas en el FC Barcelona a un día de su partido contra el Valencia CF. Su jugador estrella, Lamine Yamal, no ha entrenado este sábado con el equipo por problemas físicos y es duda para el encuentro que se disputará este domingo en el Estado Johan Cruyff.

El atacante terminó con problemas de espalda el duelo frente al Rayo Vallecano antes del parón de selecciones y sufrió las mismas molestias durante sus compromisos con España. A las 13:00 horas habrá Hansi Flick en rueda de prensa y explicará en qué estado se encuentra.

El club blaugrana ya tenía otras bajas importantes como la de Gavi, Balde o Ter Stegen, pero la noticia positiva del entrenamiento ha sido el regreso de Frenkie de Jong. Está en duda si el canterano Marc Bernal entrará finalmente en la convocatoria.

