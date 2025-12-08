Del Moral: «Desde aquí le mandamos un abrazo grande a Elgezabal»

Previo al encuentro contra el Osasuna, Álvaro del Moral le envió «un gran abrazo» a Unai Elgezabal, capitán del Levante, quien fue operado hace ... escasos días de una rotura de menisco. «Ya está en proceso de recuperación y seguramente pronto lo vamos a tener con nosotros. Así que a esperarle con los brazos abiertos», declaró.

En referencia al rival, manifestó que espera un partido «difícil y largo», porque el Osasuna también se juega la permanencia. «Hay que pensar en hoy, es decir, estar concentrados. Pensar en nuestras fortalezas, en dónde creemos que les podemos hacer daño. Estar muy mentalizados en que el partido va a ser exigente, como cualquier otro de la categoría», dijo el madrileño.

«Desde el principio he visto al equipo con muchas ganas de afrontar lo que se venía por delante. Ahora tenemos esta oportunidad de competir y de hacerlo en un buen escenario contra un buen equipo», finiquitó sobre el partido en El Sadar.