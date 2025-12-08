Del Moral: «Desde aquí le mandamos un abrazo grande a Elgezabal»
El técnico azulgrana aseguró que el defensor ya fue operado y es espera con los brazos abiertos
Gabriel Strazzeri
Valencia
Lunes, 8 de diciembre 2025, 21:08
Previo al encuentro contra el Osasuna, Álvaro del Moral le envió «un gran abrazo» a Unai Elgezabal, capitán del Levante, quien fue operado hace ... escasos días de una rotura de menisco. «Ya está en proceso de recuperación y seguramente pronto lo vamos a tener con nosotros. Así que a esperarle con los brazos abiertos», declaró.
En referencia al rival, manifestó que espera un partido «difícil y largo», porque el Osasuna también se juega la permanencia. «Hay que pensar en hoy, es decir, estar concentrados. Pensar en nuestras fortalezas, en dónde creemos que les podemos hacer daño. Estar muy mentalizados en que el partido va a ser exigente, como cualquier otro de la categoría», dijo el madrileño.
«Desde el principio he visto al equipo con muchas ganas de afrontar lo que se venía por delante. Ahora tenemos esta oportunidad de competir y de hacerlo en un buen escenario contra un buen equipo», finiquitó sobre el partido en El Sadar.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión