Álvaro del Moral durante el partido de segunda ronda de la Copa del Rey. Marcial Guillén

Del Moral: «Desde aquí le mandamos un abrazo grande a Elgezabal»

El técnico azulgrana aseguró que el defensor ya fue operado y es espera con los brazos abiertos

Gabriel Strazzeri

Valencia

Lunes, 8 de diciembre 2025, 21:08

Comenta

Previo al encuentro contra el Osasuna, Álvaro del Moral le envió «un gran abrazo» a Unai Elgezabal, capitán del Levante, quien fue operado hace ... escasos días de una rotura de menisco. «Ya está en proceso de recuperación y seguramente pronto lo vamos a tener con nosotros. Así que a esperarle con los brazos abiertos», declaró.

