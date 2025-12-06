Álvaro del Moral: «Presión ninguna, todo lo que pueda ser es a mejor»

Eric Martín Valencia Sábado, 6 de diciembre 2025, 13:36 Comenta Compartir

Tras el triunfo en la Copa del Rey frente al Cieza, el Levante debe de seguir con paso firme en la Liga. No será tarea fácil poder asaltar El Sadar, pero los granotas afrontan esta visita para medirse a Osasuna con aires renovados y pese a algunos contratiempos en forma de lesiones. Álvaro del Moral, todavía como entrenador interino, analizó en rueda de prensa dónde pueden residir las claves del partido y cómo llegan sus jugadores.

Tiempos de planificación del partido contra Osasuna

Los días previos al partido contra el Cieza lo aprovechamos para conocer un poco más al grupo y para medirnos en un primer contexto de exigencia en Copa para recuperar las sensaciones de ganar, sentirnos bien y capaces. Estos días antes de ir a Pamplona, intentando dar nuestras intenciones para que el equipo tenga las ideas claras de lo que queremos. No es mucho tiempo, pero tiene que ser optimizado y confiado en que lo estamos haciendo.

Parte médico del Levante

Elgezabal a lo largo de la semana se tomó la decisión de que tenía que pasar por quirófano, ahora empieza su cuenta atrás para estar con el grupo y lo esperamos con los brazos abiertos. Pablo Martínez y Dela ya ha hecho entrenamientos parciales, Carlos Espí está en proceso y cada día se encuentra mejor. Lo mismo que Matías Moreno, que pronto estará con nosotros. Todavía queda un entrenamiento, hay margen y mañana tomaremos decisión de cara a Pamplona.

Estado de Mathew Ryan

Ayer se encontraba indispuesto, hoy se encontraba un poco mejor pero seguía indispuesto. Quizás se trate de un virus. Esperemos que mañana pueda estar con el grupo.

Presión por llegar colistas antes del partido

Presión ninguna, todo lo que pueda ser es a mejor. Realmente estamos enfocados en prepararnos bien para competir. Esto es una carrera de fondo, queda muchísimo y todos los objetivos quedan por definir. Apuraremos el último entrenamiento para llegar con la energía que nos transmite el grupo.

Opinión sobre Osasuna

Osasuna es un gran equipo. Lleva muchos años en Primera División, con una plantilla asentada, con otro gran entrenador y también con la necesidad de sacar adelante este partido. Es un conjunto fuerte físicamente, muy vertical, que tiene sus armas con buenos jugadores. No nos sentimos inferiores, sino preparados para competirlo bien y darle una alegría a la afición.

¿Qué le pide a Etta Eyong?

Al haberme incorporado ahora, mi sensación es que Etta está muy tranquilo. En cada entrenamiento mete goles, que es importante. Ha demostrado que está preparado para hacerlo, no sólo este año, sino también en temporadas anteriores. El grupo lo arropa. Si el gol no llega, el trabajo seguro lo va a tener y eso para nosotros es lo más importante, con ese esfuerzo y amenaza de cara a los rivales.

¿Cómo solucionar los problemas en la defensa?

Está Matturro, está Cabello, está Martin y también contamos con Kervin Arriaga, que en un momento dado es un recurso que el equipo tiene para esa línea defensiva.

Posible reconversión de Kervin Arriaga

Kervin tiene físico, juego aéreo, actitud defensiva y es agresivo. Son cosas suficientes para que en un momento de necesidad pueda estar ahí. Tiene liderazgo porque tiene personalidad. Veremos los tocados para decidir el once.

Valoración de Martin Krug

Es una de las posibilidades que se nos pasa por la cabeza. El partido del otro día es un paso importante en su carrera. Para nosotros y para la cantera, debemos de estar orgullosos. Rindió a buen nivel en un contexto que para él era diferente. Tiene que seguir aprendiendo de los mayores, lo han acogido bien. Si tiene que estar depositaremos toda la confianza y si no tendrá que seguir trabajando.

Opinión y paralelismos de Del Moral y Alessio Lisci en el Levante

Alessio es un entrenador de la casa. Nos conocemos de hace muchos años. Solo el hecho de reencontrarnos con él y su cuerpo técnico supone una alegría muy grande. Son circunstancias y casualidades del fútbol. Está teniendo una carrera muy buena y es una alegría.

Oportunidad de reivindicación para Del Moral e Iborra

Es el partido. No hay otro porque es el más inmediato. Lo afrontamos con mucha ilusión y energía, porque sabemos lo que somos como club y lo que transmitimos. El club nos transmite que debemos seguir trabajando y el Levante está haciendo su trabajo y viendo las posibilidades y sus opciones. A nosotros no nos preocupa sí es un partido de vida o muerte. Somos gente de la casa, estamos por y para el club y nuestro objetivo es sacar el máximo rendimiento de la plantilla. Esa es nuestra mayor responsabilidad ahora mismo. Desde ese respeto y humildad lo tenemos que afrontar.

En caso de continuar, ¿el filial va a tener más protagonismo?

Los chicos de abajo están trabajando bien. El hecho de que dos o tres jugadores debutaran con el primer equipo no es casualidad. El trabajo de cantera está siendo muy bueno y muy fuerte. Es el camino para muchos. Primera División no es fácil y exigente. Deben tener su proceso, adaptarse al funcionamiento del día a día y estamos contentos con ellos.

Problemas con los goles encajados

Es un poco todo. No podemos separar lo ofensivo de lo defensivo. Los responsables no son los defensas, es todo el equipo. Tenemos que se difíciles de batir, el esfuerzo no se puede negociar, debemos ser un equipo exigente y que en los momentos con balón tengan que preocuparse.