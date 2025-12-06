Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Unai Elgezabal durante el último partido del Levante. EP

Unai Elgezabal no jugará más hasta 2026

El Levante ha confirmado la lesión del central, que sufre una rotura del menisco externo de la rodilla derecha | Ryan no participa en la penúltima sesión de entrenamiento antes de jugar contra Osasuna por un proceso gripal

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Sábado, 6 de diciembre 2025, 11:27

Comenta

El fantasma de las lesiones vuelve a hacer mella en el Levante UD. Además en el momento más delicado de la temporada y concentradas prácticamente la totalidad de ellas en la misma posición. Después de que Matías Moreno y Dela pisaran al mismo tiempo la enfermería, ahora se ha confirmado que Unai Elgezabal les acompañará.

Tal y como ha confirmado el club mediante un parte médico, Elgezabal sufre una rotura del menisco externo de la rodilla derecha. Tras unos días de exhaustivas pruebas para valorar qué proceso de recuperación seguir junto al Doctor Cugat, se optó por un tratamiento artroscópico con meniscectomía parcial. Por tanto, los plazos estimados de baja son de entre cuatro y seis semanas de baja, por lo que hasta el nuevo año no podrá volver a pisar el verde del Ciutat de Valencia. El jugador ya ha sido intervenido y cuenta los días para reaparecer.

El percance se produjo el fin de semana pasado, en la jornada frente al Athletic Club. El zaguero vasco fue de la partida inicial formando dupla junto a Matturro. Sin embargo, al llegar el tiempo de descanso, sintió unas molestias y junto a Calero valoraron el cambio al temer una posible lesión. Pasados los días, en los que estuvo ausente de los entrenamientos junto al resto del equipo y también de la convocatoria del partido de Copa del Rey contra el Cieza, se ha confirmado el diagnóstico exacto.

De esta forma, de cara al encuentro del próximo lunes contra Osasuna, Del Moral no podrá contar con los tres centrales, por lo que sólo dispone de Matturro y Cabello, por lo que no se descarta que Kervin Arriaga pueda desempeñarse como defensa en esta ocasión.

Además de los citados, pueden no ser las únicas bajas. El portero Mathew Ryan no ha participado en la penúltima sesión de entrenamiento por un proceso gripal. El australiano acudió a la Ciudad Deportiva de Buñol e inmediatamente se marchó, sin saltar junto al resto de jugadores. Por su parte, Pablo Martínez y Carlos Espí apuran sus opciones de reaparecer tras un mes sin competir.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  2. 2

    El WhatsApp de Pradas a Mazón justo antes de la comida en El Ventorro: «La cosa se complica en Utiel»
  3. 3 Encapuchados siembran el temor en Náquera con una oleada de robos a chalés: «Yo no me quedo sola en casa»
  4. 4

    «Cojonudo»: el WhatsApp de Mazón a Pradas tras ser informado de la situación en La Ribera y el Poyo el día de la dana
  5. 5 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  6. 6

    El anestesista detenido por la muerte de la niña sustrajo los sedantes del Hospital de Manises
  7. 7

    La mano derecha de Mazón a Pradas cuando esta pide confinar a la población: «Tranquila, ché»
  8. 8

    Varias clínicas dentales borran en sus webs el nombre del anestesista detenido por la muerte de la niña de Alzira
  9. 9

    Las notas de la moleskine del cerebro de la dana revelan el primer Es Alert
  10. 10 A prisión por asesinar, quemar y enterrar a un vecino de Sueca desaparecido desde febrero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Unai Elgezabal no jugará más hasta 2026

Unai Elgezabal no jugará más hasta 2026