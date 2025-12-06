Unai Elgezabal no jugará más hasta 2026 El Levante ha confirmado la lesión del central, que sufre una rotura del menisco externo de la rodilla derecha | Ryan no participa en la penúltima sesión de entrenamiento antes de jugar contra Osasuna por un proceso gripal

Eric Martín Valencia Sábado, 6 de diciembre 2025, 11:27 | Actualizado 11:52h. Comenta Compartir

El fantasma de las lesiones vuelve a hacer mella en el Levante UD. Además en el momento más delicado de la temporada y concentradas prácticamente la totalidad de ellas en la misma posición. Después de que Matías Moreno y Dela pisaran al mismo tiempo la enfermería, ahora se ha confirmado que Unai Elgezabal les acompañará.

Tal y como ha confirmado el club mediante un parte médico, Elgezabal sufre una rotura del menisco externo de la rodilla derecha. Tras unos días de exhaustivas pruebas para valorar qué proceso de recuperación seguir junto al Doctor Cugat, se optó por un tratamiento artroscópico con meniscectomía parcial. Por tanto, los plazos estimados de baja son de entre cuatro y seis semanas de baja, por lo que hasta el nuevo año no podrá volver a pisar el verde del Ciutat de Valencia. El jugador ya ha sido intervenido y cuenta los días para reaparecer.

El percance se produjo el fin de semana pasado, en la jornada frente al Athletic Club. El zaguero vasco fue de la partida inicial formando dupla junto a Matturro. Sin embargo, al llegar el tiempo de descanso, sintió unas molestias y junto a Calero valoraron el cambio al temer una posible lesión. Pasados los días, en los que estuvo ausente de los entrenamientos junto al resto del equipo y también de la convocatoria del partido de Copa del Rey contra el Cieza, se ha confirmado el diagnóstico exacto.

De esta forma, de cara al encuentro del próximo lunes contra Osasuna, Del Moral no podrá contar con los tres centrales, por lo que sólo dispone de Matturro y Cabello, por lo que no se descarta que Kervin Arriaga pueda desempeñarse como defensa en esta ocasión.

Además de los citados, pueden no ser las únicas bajas. El portero Mathew Ryan no ha participado en la penúltima sesión de entrenamiento por un proceso gripal. El australiano acudió a la Ciudad Deportiva de Buñol e inmediatamente se marchó, sin saltar junto al resto de jugadores. Por su parte, Pablo Martínez y Carlos Espí apuran sus opciones de reaparecer tras un mes sin competir.

Temas

Levante UD