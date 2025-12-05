El Levante recurrirá a una defensa improvisada ante Osasuna Dela y Matías Moreno están lesionados, mientras que Elgezabal todavía permanece como duda | Kervin Arriaga se postula como un comodín para actuar como central si Matturro y Cabello no convencen al cuerpo técnico

Eric Martín Valencia Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:57 Comenta Compartir

Los problemas nunca vienen solos. En estos momentos, al Levante UD perfectamente se le puede aplicar el dicho de que «a perro flaco, todo son pulgas». Una concatenación de malos resultados, una situación clasificatoria preocupante, las sensaciones positivas de juego perdidas desde hace semanas, la destitución de Julián Calero... Y junto a todo ello, una defensa en cuadro, especialmente en el puesto del central. Un hándicap más que afecta a los granotas de cara a la próxima jornada contra Osasuna (lunes, 21 horas).

Actualmente, el Levante dispone sólo de dos zagueros en óptimas condiciones físicas. Estos son Matturro y Cabello, los dos que menos minutos han podido disputar en su posición, bien por los problemas físicos del primero o la controvertida decisión técnica de Calero con el segundo. Tanto Dela como Matías Moreno cayeron en el dique seco hace semana y media consecuencia de sendas lesiones musculares, en el sóleo e isquiotibial respectivamente. Todavía no están recuperados. Y a ellos se suma la seria duda de Elgezabal, que tuvo que retirarse en el descanso del anterior partido liguero contra el Athletic Club al sentir unas molestias. El club no ha emitido parte médico. Tampoco estuvo en la citación del match contra el Cieza. Y desde los servicios médicos se está siendo cautos para no reproducir un daño que le haga perderse más semanas.

Si se decide mantener el 4-4-2 que parece instaurado y consolidado recientemente en el Levante, Del Moral e Iborra tienen dos opciones. Una es dar cabida a sus dos centrales sanos, en una combinación que puede ser arriesgada pese a los entrenamientos del día a día en que coinciden ambos y más por la falta de ritmo del uruguayo que desentonó en su estreno como titular en Orriols. La otra es priorizar otras alternativas. Entre ellas, estaría la de Kervin Arriaga. Aunque el hondureño actúa de '5', tanto en sus anteriores clubes como con la selección centroamericana no ha tenido apuro ninguno en defenderse con creces en esa demarcación. De hecho, es una opción real que se ha estado reconsiderando a lo largo de la presente semana por el cuerpo técnico.

En Cieza, motivado también por las rotaciones, Cabello y Martin Krug ocuparon ese par de plazas. Ambos firmaron un buen papel. No obstante, no parece muy probable que el panameño pueda repetir, al menos siendo de la partida inicial. Si puede evitarse, no se quiere trastocar la hoja de ruta del filial azulgrana, donde compite habitualmente Krug. Pero todo dependerá del estado físico del primer plantel y de cómo evolucionan los centrales de cara a su posible participación frente a Osasuna.

