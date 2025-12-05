Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Largas colas en la V-30 entre Mislata y Vara de Quart en la mañana de este viernes
Paco López, en el banquillo pepinero. CD Leganés

Paco López sufre una nueva destitución

El entrenador valenciano ha sido cesado de su cargo al frente del Leganés y acumula tres despidos en los últimos tres años

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 08:11

Comenta

La paciencia no es eterna. Y en Butarque esta ya se ha agotado. Ni con el Granada, ni con el Cádiz ni tampoco con el Leganés. Tres temporadas distintas saldadas con sendos tres despidos. Es el balance que presenta Paco López. Después de su salida del Levante, consecuencia de establecer el récord histórico de partidos consecutivos sin ganar, tampoco ha reestablecido el rumbo lejos de casa.

Anoche el Leganés anunció de forma oficial la destitución del técnico natural de Silla. La última remontada sufrida el pasado fin de semana contra el Real Zaragoza, colista de LaLiga Hypermotion, y la eliminación en la segunda ronda de la Copa del Rey contra el Albacete pese a jugar de local ha precipitado este desenlace.

El club del sur de Madrid apostó de lleno en la figura de Paco López por intentar cumplir con un regreso a la Primera División. Sin embargo, el objetivo está tan alejado que el Leganés se encuentra a sólo un puesto de la zona del descenso. La irregularidad de resultados, el juego poco fluido pese al fondo de plantilla y especialmente la falta de autocrítica han sido los ingredientes que de nuevo han penalizado al entrenador, lo que ha llevado a cortar por lo sano tras 16 jornadas disputadas.

Prácticamente es la media de partidos que dirigió con el Cádiz (18) en la división de plata y con el Granada (14) en la máxima categoría, después de lograr el ascenso nazarí al confirmar su condición de favorito. Pero a Paco López le vuelven a pasar factura unos defectos que no logra corregir y que deportivamente se salda con su tercera destitución en las últimas tres campañas ligueras.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  2. 2

    Educación creará bolsas abiertas de interinos para apuntarse en cualquier momento y sin pasar por una oposición
  3. 3

    El anestesista detenido por la muerte de una niña en Alzira: «No sé qué ha pasado»
  4. 4 La Lotería Nacional del jueves deja su primer premio íntegro en una localidad de 6.800 habitantes y dos segundos premios en la Comunitat
  5. 5

    Así será la nueva calle Colón: cambio de aceras, adiós a las motos y más sillas y papeleras
  6. 6 Hallan arsénico en la salsa de soja que el envenenador de Requena usaba con su sobrina
  7. 7

    El funcionario clave de la dana revela que Pradas y Mompó impusieron cambios lingüísticos en el Es Alert en valenciano
  8. 8 Aemet cambia su previsión y activa un triple aviso amarillo este viernes en toda la Comunitat
  9. 9 Libertad con cargos para el anestesista de la clínica dental de Alzira
  10. 10

    Llega a declarar al juzgado el anestesista de la clínica dental de Alzira

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Paco López sufre una nueva destitución

Paco López sufre una nueva destitución