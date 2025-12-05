Paco López sufre una nueva destitución El entrenador valenciano ha sido cesado de su cargo al frente del Leganés y acumula tres despidos en los últimos tres años

La paciencia no es eterna. Y en Butarque esta ya se ha agotado. Ni con el Granada, ni con el Cádiz ni tampoco con el Leganés. Tres temporadas distintas saldadas con sendos tres despidos. Es el balance que presenta Paco López. Después de su salida del Levante, consecuencia de establecer el récord histórico de partidos consecutivos sin ganar, tampoco ha reestablecido el rumbo lejos de casa.

Anoche el Leganés anunció de forma oficial la destitución del técnico natural de Silla. La última remontada sufrida el pasado fin de semana contra el Real Zaragoza, colista de LaLiga Hypermotion, y la eliminación en la segunda ronda de la Copa del Rey contra el Albacete pese a jugar de local ha precipitado este desenlace.

El club del sur de Madrid apostó de lleno en la figura de Paco López por intentar cumplir con un regreso a la Primera División. Sin embargo, el objetivo está tan alejado que el Leganés se encuentra a sólo un puesto de la zona del descenso. La irregularidad de resultados, el juego poco fluido pese al fondo de plantilla y especialmente la falta de autocrítica han sido los ingredientes que de nuevo han penalizado al entrenador, lo que ha llevado a cortar por lo sano tras 16 jornadas disputadas.

Prácticamente es la media de partidos que dirigió con el Cádiz (18) en la división de plata y con el Granada (14) en la máxima categoría, después de lograr el ascenso nazarí al confirmar su condición de favorito. Pero a Paco López le vuelven a pasar factura unos defectos que no logra corregir y que deportivamente se salda con su tercera destitución en las últimas tres campañas ligueras.