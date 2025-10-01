Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Lamine Yamal y Lewandowski celebran el gol del polaco a la Real ayer en Montjuic. AFP

FC Barcelona - PSG: a qué hora juegan y dónde ver por televisión el partido ante el vigente campeón de la Champions League

Los culés reciben a los parisinos que llegan a la ciudad condal con bajas muy notables

Mario Lahoz

Valencia

Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:19

El FC Barcelona regresa a la senda de la Champions League tras remontar a la Real Sociedad en Montjuic por 2-1, una victoria que le hizo recuperar el liderato de La Liga gracias a la manita que le endosó el Atlético de Madrid al Real Madrid en el Metropolitano.

Con este ambiente de positivismo, el conjunto dirigido por Hansi Flick recibe al vigente campeón de la máxima competición de clubes, el Paris Saint Germain liderado por Luis Enrique, recientemente nombrado el mejor entrenador de la temporada 2024-2025.

Los parisinos llegan al choque con grandes nombres en la enfermería. El técnico asturiano ha dado este martes la convocatoria y Marquinhos, Doue, Kvaratskhelia y el vigente Balón de Oro, Ousmane Dembele, se pierden la cita del Lluis Companys. Kamara completa la lista de ausencias ya que está disputando el Mundial sub-20 con su selección.

Por parte del Barcelona, las bajas conocidas. Raphinha y Joan García se unen a Fermín López, Gavi y Ter Stegen. La mejor noticia para los culés es que Lamine Yamal ya está al 100%, así lo demostró en la última jornada liguera asistiendo a Lewandowski en el segundo balón que tocó tras perderse cuatro partidos por la pubalgia.

Horario y dónde ver el partido por TV

El FC Barcelona recibe al PSG este miércoles 1 de octubre en la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League. El encuentro se disputa a las 21:00 horas en el Estadio Olímpico Lluis Companys. Puedes seguir la emisión del partido directo por televisión a través de Movistar+ Liga de Campeones.

