Arranca la Euroliga con la mirada puesta en Israel

La primera Euroliga de veinte equipos arranca este martes y para el Valencia Basket lo hará el miércoles visitando en Lyon al Asvel (20 horas, ... Movistar Plus) en un partido que se disputará en el Astroballe y no el moderno Arena que estrenó en club hace dos temporadas. Un ejemplo que hace que el Roig Arena sea el único que garantiza, a estas alturas, que todos los partidos de la competición se disputen bajo su techo. La expedición taronja viajó a territorio francés en dos grupos. Los que se vieron afectados por el desvío del avión que les transportaba el lunes desde Málaga a Manises por culpa del temporal (la mayoría del cuerpo médico y físico, el director deportivo Luis Arbalejo y varios empleados que también tienen funciones en los partidos) viajaron directamente desde Barcelona, donde fueron desviados, a Lyon mientras que el resto de la expedición, con Pedro Martínez a la cabeza y la plantilla profesional disponible, lo hará este martes.

La gran incertidumbre de la Euroliga que acaba de arrancar es lo que va a suceder con el Maccabi Tel Aviv y el Hapoel Tel Aviv. La competición es consciente del malestar general que está provocando en la mayoría de rivales la situación de tensión que genera preparar los partidos como locales cuando reciben la visita de los equipos de Israel, con el ejemplo del Roig Arena que ya se prepara para blindarse de cara al partido contra el Hapoel del 15 de octubre. En la previa de la competición, el director general de la Euroliga, Paulius Motiejunas, confirmó que están monitorizando la situación y que la decisión que pueda tomar la UEFA con respecto a una suspensión de los equipos de Israel, que está en estudio, puede ser clave: «Desde la Euroliga se está analizando la situación política y el enfoque siempre ha sido seguir a las otras ligas y a las otras organizaciones deportivas. Vamos a seguir observando, explorando esta situación y tenemos que abordarla. Cuando una organización deportiva tan grande toma una decisión (con respecto a la UEFA) eso influye en las demás. Así que no es que uno tenga que tomar la decisión y los demás lo siguen, pero tan pronto como otras organizaciones deportivas empiecen a reaccionar o incluso si solo reacciona la UEFA, hablaremos con los clubes. Lo más importante es la seguridad de los equipos, los jugadores y los aficionados».

El de Lyon será el primero de los doce partidos que tendrá que afrontar el Valencia Basket en octubre, después de sumar los dos primeros en la Supercopa donde levantó su segundo título en la competición. Una circunstancia, la de jugar una docena de partidos en un mes, que el equipo taronja solo ha afrontado en una ocasión anterior, en diciembre de 2023. Como añadido a este duro inicio de la campaña, los valencianos lo afrontan con una concentración de partidos a la que nunca antes se había enfrentado y que arrancó el pasado sábado en Málaga, con la disputa de cinco partidos en ocho días.

Los doce partidos de octubre estarán repartidos en seis como local, en el flamante Roig Arena que se estrenará en un Opening Day especial este viernes en el encuentro contra la Virtus Bologna, los viajes a Lyon, Barcelona, Lugo o a Mónaco, Lleida y Milán y las visitas a Valencia, además de la de la Virtus, del Barça, Hapoel, Fenerbahçe, Dubai y Joventut. Su primer rival en la Euroliga afrontará la cita más descansado. El Asvel Villeurbanne solo jugó un partido el pasado fin de semana, el de la primera jornada de la Liga francesa, en el que arrasó al Nancy por 115-71.