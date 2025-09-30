Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Costello y Taylor celebran una canasta durante la final de la Supercopa. acbphoto/ mariano pozo

Arranca la Euroliga con la mirada puesta en Israel

El Valencia Basket debuta este miércoles en el Astroballe contra el Asvel Villeurbanne mientras la competición evalúa la situación del Maccabi y el Hapoel tras la incomodidad extendida del resto de equipos por la tensión que acarrea la preparación de esos partidos y la preocupación por las medidas de seguridad

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

ENVIADO ESPECIAL A LYON

Martes, 30 de septiembre 2025, 13:34

La primera Euroliga de veinte equipos arranca este martes y para el Valencia Basket lo hará el miércoles visitando en Lyon al Asvel (20 horas, ... Movistar Plus) en un partido que se disputará en el Astroballe y no el moderno Arena que estrenó en club hace dos temporadas. Un ejemplo que hace que el Roig Arena sea el único que garantiza, a estas alturas, que todos los partidos de la competición se disputen bajo su techo. La expedición taronja viajó a territorio francés en dos grupos. Los que se vieron afectados por el desvío del avión que les transportaba el lunes desde Málaga a Manises por culpa del temporal (la mayoría del cuerpo médico y físico, el director deportivo Luis Arbalejo y varios empleados que también tienen funciones en los partidos) viajaron directamente desde Barcelona, donde fueron desviados, a Lyon mientras que el resto de la expedición, con Pedro Martínez a la cabeza y la plantilla profesional disponible, lo hará este martes.

