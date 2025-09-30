Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Directo Última hora de la alerta por lluvias en Valencia
Vinícius Junior, en el estadio de Mestalla. AFP

El Valencia emprende la denuncia contra Netflix y la productora del documental de Vinícius Junior

El club toma medidas legales, exige que se restablezca su derecho al honor y desmiente los gritos racistas al futbolista del Real Madrid

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Martes, 30 de septiembre 2025, 09:12

Después de cuatro meses y medio tras su publicación, el Valencia CF por fin ha dicho basta. El documental 'Baila, Vini' sobre la trayectoria de Vinícius Junior difundido por Netflix tras la producción de 'Conspiraçao Films' no dejaba al club y especialmente a su afición en buen lugar. Lo hacía además desde una visión irreal y mediante falsedades, en las que se comunicaba y subtitulaba que el cántico genérico que se produjo en Mestalla durante el partido entre el Valencia y Real Madrid era de «mono, mono», y no «tonto, tonto» , como así sucedió realmente.

Es por ello que ante la falta de rectificación pública de unos y otros y tras hacer permanecer inédita la filmación original, el departamento jurídico del club finalmente ha presentado en el juzgado número 1 de la ciudad de Valencia una denuncia destinada contra Netflix y la productora brasileña. En ella, alegando tales sucesos, el Valencia quiere preservar su imagen y apela a su derecho al honor.

Por esta razón y remitiéndose a la vía legal, el Valencia confía que la justicia les dé la razón y certifique el desenlace a unos hechos que jamás ocurrieron, independientemente de varios casos aislados que ya fueron procesados y sancionados y en los que el club también tomó sus pertinentes medidas. De esta manera, se exige la rectificación del documental en que aparecen tales imágenes, cambiando al testimonio real por las palabras de «tonto, tonto» que corresponden, que la sentencia que dictamine el juez también se incluya en la producción audiovisual, así como recibir la pertinente compensación económica por los daños morales ocasionados hacia la honorabilidad de la entidad.

Estas acciones fueron reclamadas tiempo atrás por la plataforma Libertad VCF, que no entendían que desde el Valencia se permaneciera impasible después de unas imágenes que dieron la vuelta al mundo y que han sido visualizadas por millones de personas. Es ahora al término de este mes de septiembre cuando se produce la reacción de forma oficial, que se espera que tenga pronto un veredicto claro ante la clarividencia de lo vivido aquella jornada y de los hechos denunciados.

