El Valencia, pendiente del fallo inminente del juez de competiciones de la Federación

El Valencia, el Oviedo y los miles de aficionados de uno y otro equipo todavía están esperando saber al mediodía de este lunes si el ... partido entre ambos equipos previsto para esta noche en Mestalla se juega o no. El juez de competiciones profesionales de la Federación Española de Fútbol no ha emitido todavía su dictamen respecto a este encuentro pese a que faltan ya pocas horas para la disputa del mismo.

La rocambolesca situación llega en un momento en el que son miles de aficionados del Valencia los que están con el miedo en el cuerpo por la amenaza de lluvia y las recomendaciones de las autoridades de evitar desplazamientos y, sin embargo, hay planificado para esta noche un partido de Liga de Primera en Mestalla. El Valencia, que fue una de las muchas entidades que hace justo un año se volcó de inmediato por los damnificados de la dana, entiende lógicamente la situación que hay entre la población y espera que desde Madrid se entienda que es difícil pedir a la gente que se quede en su casa, que se suspendan las clases en muchísimos colegios y que, sin embargo, se abran las puertas de Mestalla para disputar un partido.

El fallo de la Federación al respecto se espera que sea de un momento a otro pese a que los avisos de alerta roja y los anuncios de prudencia se han estado lanzado desde la jornada de domingo. De cualquier manera, todo está previsto para la disputa del partido: desde los dos equipos (el Oviedo vela armas en su hotel), hasta los árbitros así como todo el equipo de profesionales y personal de diferentes sectores que se movilizan en cada encuentro.