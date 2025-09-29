Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Angulo y Keita, en el Valencia-Oviedo de hace 25 años en Mestalla. EFE

El Valencia, pendiente del fallo inminente del juez de competiciones de la Federación

El club espera que se entienda la sensibilidad de la afición con la situación meteorológica que hay con la alerta roja para suspender el partido contra el Oviedo

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:30

El Valencia, el Oviedo y los miles de aficionados de uno y otro equipo todavía están esperando saber al mediodía de este lunes si el ... partido entre ambos equipos previsto para esta noche en Mestalla se juega o no. El juez de competiciones profesionales de la Federación Española de Fútbol no ha emitido todavía su dictamen respecto a este encuentro pese a que faltan ya pocas horas para la disputa del mismo.

