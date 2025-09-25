El valenciano que apostó por Dembelé

A Ousmane Dembélé, reciente Balón de Oro, de 28 años, lo trajo a España el informe elaborado por un ojeador valenciano, Pepe Serer, excentral del ... Valencia CF, el Villarreal y el Barça. «Fui a Francia a verlo cuando era muy jovencito», recuerda Serer, «en un partido de su equipo, el Stade de Rennais, que ganó 4-2». En la tribuna del estadio había una fila de 'scouters' observando al joven prodigio francés de padre maliense y madre medio mauritana medio senegalesa. «Primero lanzó un córner con una pierna, no recuerdo cuál, y todos lo anotamos. Pero después lanzó un penalti con la otra. Son acciones de seguridad en las que tienes que tener mucho control del lanzamiento». El asombro recorrió como una corriente eléctrica la fila de los ojeadores.

«No es solo la velocidad, que flota en el campo», describe Serer, «sino la capacidad de frenar que tienen los jugadores especiales como él o M'Bappe. Cuando frenan, el defensa pasa de largo». Tácticamente tenía muchas carencias. Era muy caótico. «Recuerdo que el otro delantero del Stade de Rennais le pegó la bronca por no acompañarle en la presión, pero en la siguiente jugada marcó gol y el otro sonrió», relata el exdefensa de Quart de Les Valls. Serer pasó el informe al jefe de ojeadores del Barça, Pep Boada, y este a su vez al director deportivo de ese momento, el también valenciano y exvalencianista Robert Fernández, que dio el visto bueno definitivo. Previo paso por el Borussia Dortmund, el Barça pagó por él 105 millones de euros.

«Lo tenía todo para ser un 'crack», apunta Serer, «pero después influyen muchos factores externos: familiares, de adaptación, de entrenadores...». En el Barça, de hecho, no alcanzó ese estatus. Hubo una época en la que se dormía y se perdía los entrenamientos. La alimentación tampoco era la adecuada. Marcó 40 goles y dio 42 asistencias en 185 partidos en seis temporadas de azulgrana, un promedio goleador de 0,22. Acumuló muchas lesiones musculares. Su mejor campaña fue la última, cuando ganó la Liga con Xavi Hernández, que sí creyó mucho en él. Pero el salto lo ha dado en el PSG con Luis Enrique. Encontró seguramente el entorno más armonioso y, sobre todo, el técnico asturiano lo trasladó desde el extremo al centro de la delantera, un falso nueve, y empezó a explotar sus extraordinarias cualidades como regateador, rematador con ambas piernas y ese cambio de ritmo que destacó Serer: 43 dianas (0,43 de promedio goleador) y 29 asistencias en 99 encuentros en sus dos temporadas en París, coronándose campeón de la Champions, la guinda a un palmarés ya dorado con el Mundial de Rusia 2018 con Francia y el subcampeonato en Catar 2022. «Es muy tímido fuera del campo, pero dentro es todo lo contrario», sentencia Serer, el valenciano que apostó por Dembélé.