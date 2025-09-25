Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Dembele, con el Balón de Oro. AFP

El valenciano que apostó por Dembelé

Pepe Serer firmó el informe por el que lo fichó el Barça en 2017: «Tenía todo para ser un 'crack'«

Cayetano Ros

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:51

A Ousmane Dembélé, reciente Balón de Oro, de 28 años, lo trajo a España el informe elaborado por un ojeador valenciano, Pepe Serer, excentral del ... Valencia CF, el Villarreal y el Barça. «Fui a Francia a verlo cuando era muy jovencito», recuerda Serer, «en un partido de su equipo, el Stade de Rennais, que ganó 4-2». En la tribuna del estadio había una fila de 'scouters' observando al joven prodigio francés de padre maliense y madre medio mauritana medio senegalesa. «Primero lanzó un córner con una pierna, no recuerdo cuál, y todos lo anotamos. Pero después lanzó un penalti con la otra. Son acciones de seguridad en las que tienes que tener mucho control del lanzamiento». El asombro recorrió como una corriente eléctrica la fila de los ojeadores.

