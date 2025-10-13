JJ Vaquero regresa hoy lunes a 'El Hormiguero' y habla claro sobre su salida: «Lo que yo proponía no estaba. Habían elegido siempre lo de otros compañeros» El cómico regresa al plató de las hormigas para presentar su nueva película

Mario Lahoz Valencia Lunes, 13 de octubre 2025, 17:32 Comenta Compartir

'El Hormiguero' comienza una nueva semana televisiva con el foco puesto en liderar el ranking de audiencias dentro de la franja del access prime time por delante de sus rivales de la parrilla como 'La Revuelta'. Para lograr su objetivo, el programa cuenta con una serie de invitados que visitan a Pablo Motos para presentar sus proyectos y charlar sobre la actualidad nacional e internacional.

Este lunes 13 de octubre, el espacio de Antena 3 recibe la visita de JJ Vaquero junto a Goyo Jiménez, dos humoristas que van a presentar su nueva película, 'Sujétame el cubata'. Nacido en Valladolid, José Juan Vaquero (51 años) es uno de los humoristas más conocidos del panorama nacional.

Monologuista de 'El Club de la Comedia', también ha grabado varios monólogos para Comedy Central y 'El Hormiguero', entre otros. En su juventud, se dedicó profesionalmente al culturismo. Ahora, además de ejercer como cómico, practica el levantamiento de peso muerto, conocido como 'powerlifting'.

🔝 Empezamos la semana con dos cracks del humor: @VaqueroEH y @Goyojimenez vienen con la nueva película ‘Sujétame el cubata’, que llega a los cines el próximo 17 de octubre #VaqueroGoyoEH pic.twitter.com/ZHziqsNiBe — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 13, 2025

JJ Vaquero ha trabajado como guionista de 'El Hormiguero' desde 2009 hasta finales de 2021. Una etapa de su vida profesional llena de aspectos positivos, hasta que llegó un punto en el que la continuidad no era posible.

«Llegó un momento en el que curraba desde Valladolid, porque yo lo pedí. Intentaba ayudar al programa, pero día tras día veía que lo que proponía no estaba». Habian elegido siempre lo de otros compañeros», explicó en el podcast 'Butaca 106'.

Sus labores de guionista en el espacio de Antena 3 provocaron que en alguna ocasión fuera protagonista en pantalla. «Al dejar de ser guionista, yo en pantalla nunca fui un habitual, pero cuando estaba allí tenían la opción de que yo pudiera hacer un monólogo», explicaba.

Dejar 'El Hormiguero' no fue una decisión fácil, pero Vaquero quería apostar por su familia y por otros proyectos que había emprendido en Valladolid. Por otra parte, este verano, el vallisoletano fue protagonista por el fracaso de un proyecto en el que estaba inmerso.

RTVE pensó en un programa llamado 'La Garita' como sustituto de 'La Revuelta' en la etapa estival, un formato en el que el vallisoletano y Álex Clavero repasaban los archivos de la cadena en clave de humor, pero este no funcionó.