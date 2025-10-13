Qué películas ver este lunes en televisión: de una comedia con Jennifer Aniston a un taquillazo de Bradley Cooper Los títulos para ver en abierto este 13 de octubre

Sara Bonillo Valencia Lunes, 13 de octubre 2025, 01:19 Comenta Compartir

Arrancamos nueva semana del mes de octubre con más películas en la programación de televisión. Tanto la TDT como los canales por cable programan para este lunes, 13 de octubre, una gran variedad de títulos que van desde la acción con

Estas son algunas de las mejores películas para ver hoy gratis en televisión:

15.45 horas Be Mad Cómo acabar con tu jefe

Año: 2011

Dirección: Seth Gordon.

Reparto: Jason Bateman, Charlie Day, Jason Sudeikis, Jennifer Aniston, Colin Farrell, Kevin Spacey, Jamie Foxx

Sinopsis: Para Nick, Kurt y Dale, lo único que hace que su rutina diaria sea tolerable es la idea de pulverizar a sus intolerables jefes. Dejar sus empresas no es una opción aceptable, así que, con la ayuda de muchas copas y el dudoso consejo de un impresentable expresidiario, los tres amigos diseñan un intrincado e infalible plan para liberarse de sus jefes.

2 23.00 horas Cuatro El blockbuster: Monster Hunter

Año: 2020

Dirección: Paul W.S. Anderson.

Reparto: Milla Jovovich, Toni Jaa, Meagan Good, Tip Harris, Diego Boneta, Ron Perlman y Josh Helman.

Sinopsis: Detrás de nuestro mundo, hay otro: un mundo de peligrosos y poderosos monstruos que reinan en su dominio con una ferocidad mortal. Cuando una inesperada tormenta de arena transporta a la teniente Artemis y a su unidad a un nuevo mundo, los soldados se sorprenden al descubrir que ese desconocido y hostil entorno es el hogar de enormes y aterradores monstruos que son inmunes a su potencia de fuego. En su desesperada batalla por la supervivencia, la unidad se encuentra con un misterioso cazador cuyas habilidades únicas le permiten plantar cara a las peligrosas criaturas. A medida que Artemis y el cazador ganan confianza, ella descubre que él es parte de un equipo liderado por el Almirante. Enfrentándose a un peligro tan grande que podría amenazar con destruir su mundo, los valientes guerreros combinan sus habilidades únicas para unirse en la última batalla.

3 22.45 horas La Sexta Shooter: El Tirador

Año: 2007

Dirección: Antoine Fuqua.

Reparto: Mark Wahlberg, Michael Peña, Danny Glover, Kate Mara, Elias Koteas, Rhona Mitra, Jonathan Walker, Louis Ferreira, Tate Donovan y Rade Serbedzija.

Sinopsis: Bob Lee Swagger, un exfrancotirador de la Marina, creía haber dejado atrás su antigua profesión. Pese a haberse escondido en las montañas, el coronel Isaac Johnson, un oficial retirado, consigue encontrarle y le convence de que su país le necesita.

4 22.00 horas Paramount La maldición de la tumba de Tutankamon

Año: 2006

Dirección: Russell Mulcahy.

Reparto: Casper Van Dien, Jonathan Hyde, Leonor Varela, Steven Waddington y Niko Nicotera.

Sinopsis: Hace 2.300 años reinó en Egipto Tutankamon, que según las leyendas murió de forma misteriosa luchando contra las fuerzas del mal. En el año 1922, un arqueólogo, Danny Freemont, busca la tabla esmeralda, cuyo poseedor puede dominar el mundo. Sin embargo, no es el único interesado.

5 21.45 horas Be Mad Resacón

Año: 2013

Dirección: Todd Phillips.

Reparto: Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bartha, Ken Jeong, John Goodman, Melissa McCarthy, Jeffrey Tambor, Heather Graham y Mike Epps.

Sinopsis: Tras fallecer su padre, Alan lleva seis meses sin tomar sus medicinas y no levanta cabeza. Doug, Phil y Stu se reúnen para hablar con él y convencerle de que debe acudir a un lugar llamado Nuevos Horizontes, de donde va a volver completamente cambiado. Para ello, Phil y Stu deben viajar de nuevo a Las Vegas. Con lo que no cuentan los tres amigos es que alguien de su pasado vuelve para complicarles un tranquilo viaje de una noche al reino de los casinos. Se trata de Leslie Chow, su compañero de aventuras en Tailandia, que ha robado 21 millones de dólares a un importante criminal.