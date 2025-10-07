Broncano compra una C15 a un espectador de 'La Revuelta': «La quiero para vacilar por el barrio» El presentador se ha comprometido con un joven granadino a ayudarle con su sueño

Este martes 'La Revuelta' estaba de celebración. El late night show de Televisión Española, presentado por David Broncano, ha conseguido romper la sequía y anoche se impuso a 'El Hormiguero' en su particular batalla de audiencias. El jijenense ha querido dar la noticia al público del Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid: «Siempre digo que ganamos, pero esta vez es de verdad». A continuación, como suele ser habitual, Broncano ha interactuado con algunos asistentes. En este caso, el protagonista absoluto ha sido Mario. Este chaval de Granada ha venido exclusivamente al programa a pedir dinero a Broncano.

«Cuando sepas para qué es vas a flipar», le ha dicho Sergio Bezos a modo de aviso. «Quiero una C15», ha asegurado Mario sin titubear. Rápidamente Grison ha explicado que él se crió en una de estas furgonetas de Citroën dado que su familia se dedicaba a la venta ambulante. «La quiero para vacilar en el barrio», ha asegurado el joven.

Broncano ha accedido. Además, ha conocido que el hermano de Mario, que también estaba entre el público, vino el año pasado y el presentador también se comprometió a pagar su matrícula de la universidad. Este año se lo ha vuelto a pedir. Incluso ha traido el recibo. Tras la presión del público, el jijenense no ha podido negarse.

Este chaval merece ser la imagen de la Citroën C15. Ha conseguido que miremos siempre quién las conduce por si es él. Que nada te impida cumplir tu sueño, Mario. #LaRevuelta pic.twitter.com/mTyETYrWF7 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 7, 2025

María Pérez

La invitada del programa ha sido María Pérez. «Ha conseguido hace poco una cosa que solo habían hecho en la historia Usain Bolt y Carl Lewis», así es como la ha introducido más Broncano. La joven atleta, también granadina como Mario, es a sus 29 años una de las mejores de la historia en su disciplina. En el Mundial de Tokio en la primera atleta en categoría femenina en ganar dos oros en las mismas pruebas en dos citas universales consecutivas.

María ha hablado de lo dura que es su preparación. Es muy estricta tanto con el entrenamiento como con la dieta. «Cuando me van bien las cosas lo celebro con un crepe de Nutella y un zumo de naranja», ha confesado. La deportista también ha contado que este año ha sido difícil en lo personal porque ha atravesado un divorcio: «Estaba casada, ahora estoy divorciada, pero la vida continúa».

«He estado en México y no he hecho nada porque no me apetece. Cuando se rompe una relación, hay que dejar tiempo para estar contigo mismo. Quitar un clavo con otro no sirve de nada porque vas a cometer los mismos fallos», ha detallado.