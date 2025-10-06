El nuevo canal de la TDT que emitirá el España-Bulgaria de este martes gratis y en abierto RTVE amplía su oferta y permitirá disfrutar del partido clasificatorio para el Mundial de 2026 en catalán

D. Merino Lunes, 6 de octubre 2025, 01:16

La oferta de canales para ver el fútbol gratis y en abierto se amplía a partir de esta semana. RTVE continúa mejorando su propuesta para los telespectadores y lo hará emitiendo el próximo partido de la selección española de fútbol. En esta ocasión, con el nuevo canal anunciado hace unos meses enfocado a un sector muy concreto de la población.

Cabe recordar que el Consejo de Administración de RTVE aprobó el pasado marzo el lanzamiento del proyecto de La 2 Catalunya (2Cat), el nuevo canal en catalán de RTVE. Pese a que su estreno oficial tendrá lugar el próximo 13 de octubre, la cadena pública va lanzando nuevos contenidos con cuenta gotas y uno de ellos será el fútbol.

Concretamente el España-Bulgaria del próximo martes 14 de octubre a las 20.45 horas, que podrá seguirse en castellano en La 1 como suele ser habitual, y también en catalán a través de este nuevo canal, tal y como ha adelantado el presidente de RTVE, José Pablo López, a través de un comunicado en su cuenta de X, antes Twitter.

Este martes presentaremos el nuevo proyecto de RTVE en catalán para Catalunya: La 2Cat.



La emisiones deportivas en catalán serán uno de sus grandes ejes.



«Este martes presentaremos el nuevo proyecto de RTVE en catalán para Catalunya: La 2Cat. La emisiones deportivas en catalán serán uno de sus grandes ejes», ha indicado. Tras el fútbol, La 2Cat estrenará su primer programa de 'prime time', titulado 'L'any que vas néixer', ampliando así su apuesta por contenidos de producción propia en lengua catalana.