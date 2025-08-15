Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pantalla de televisión junto a unas palomitas. Fotolia

Movistar Plus+ incorpora cuatro canales a su plataforma para reforzar su oferta

La cadena apuesta por un canal de la TDT y tres dedicados al deporte

Mario Lahoz

Valencia

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:45

Movistar Plus+ continúa reforzando su oferta. Desde ahora, los suscriptores de la modalidad online de la plataforma, disponible por 9,99 euros al mes, podrán disfrutar en directo de todos los encuentros de la Liga Hypermotion, que arranca la temporada 25/26 este fin de semana. Además, tambien incorporará el canal Veo7.

Movistar Plus+ emitirá los partidos de los 22 equipos de Segunda División a través de sus tres canales oficiales: La LigaTV Hypermotion, La Liga TV Hypermotion 2 y La Liga Hypermotion 3, ofreciendo la cobertura completa de cada jornada, junto a programas y resúmenes especiales.

Además, la plataforma prepara también de forma gratuita la inclusión de Veo7, la cadena que se encuentra ahora mismo disponible en la TDT, y que próximamente pasará a formar parte de la parrilla televisiva de la plataforma.

El nuevo canal está todavía en el dial de pruebas de la plataforma, por lo que aún no es accesible por los descodificadores de los abonados, y estará disponible tanto en el dial del descodificador como a través de la aplicación de Movistar Plus+ y vía web.

Con la llegada definitiva de Veo7, Movistar Plus+ añade un nuevo canal disponible en la TDT, para que sus usuarios puedan disfrutar de clásicos como 'Los vigilantes de la playa', 'Profesor T' o 'Flashpoint', entre muchos otros títulos, y a la espera de la renovación de la parrilla de la cadena prevista para el próximo otoño, con la incorporación de nuevas apuestas y más títulos

