La actriz de 'La que se avecina' que tuvo que robar para sobrevivir: «No tenía ni un duro» Llegó a ser susceptible de estar en busca y captura por un delito en nuestro país

'La que se avecina' es una de las series españolas de mayor notoriedad a día de hoy. Lleva siendo un éxito desde su estreno allá por 2007. El prestigio que consiguió 'Aquí no hay quien viva' -su predecesora en Antena 3- hizo que el salto del formato a Telecinco estuviera acompañado de una gran expectación. Gracias al fantástico trabajo de guión de los hermanos Caballero, la ficción ha conseguido mantenerse fresca en estos 18 años. También gracias a los grandes actores que ha tenido.

Una que no estaba en la primera temporada, pero que se incorporó poco después es Cristina Medina. En 'La que se avecina' interpretó magistralmente a Nines Chacón, la prima de Raquel que se mudó a su casa durante unos días y permaneció allí más de una década. Esta sevillana de 54 años dejó la serie en 2021 con 154 episodios a sus espaldas. Además, reveló que padecía cáncer de mama.

Ampliar Cristina Medina en una imagen de archivo. LP

Este miércoles la actriz ha visitado 'YAS Verano' para charlar con Pepa Romero y hacer un repaso por su trayectoria. La presentadora del espacio de Antena 3 (en ausencia de Sonsoles que se encuentra de vacaciones) ha querido conocer de dónde le viene a Cristina su amor por la interpretación. «Viene desde pequeñita bailando con las amigas, organizando todo tipo de movidas en el barrio, y con los títeres y la gimnasia rítmica y cantando y actuando», ha contestado la andaluza.

«Yo estudié puericultura, me metí en informática y en arte dramático porque no me dejaban meterme solo en arte dramático. Me quedó quinto de informática, pero la dejé porque me fui a Londres a estudiar arte dramático», ha explicado Cristina Medina. «¿Qué pasa que tus padres no veían futuro ahí?», le ha cuestionado Pepa. «Hombre como van a ver futuro, para nada, para nada. Yo tenía ya hijos y todavía mi madre me preguntaba cuándo me iba a buscar un trabajo», ha confesado.

Su peor momento en Londres

La historia de Cristina Medina en Londres empieza mal desde que decide irse. No era una decisión fácil de tomar. Tenía cuestiones legales que resolver en España y podían ser todo un problema en su nueva aventura. «Cuando era chica bebía conduciendo que es algo que ahora no se puede hacer, pero entonces no había tanta prudencia, me pillaron conduciendo en un fin de año y se lió fuerte», ha expuesto la actriz.

«Yo solo pedía que me pusieran la multa y me dejaran irme a la fiesta, pero se lió gorda y me quitaron el carnet. Y tuve un juicio y entonces me dijo el abogado que no me podía ir de España pero yo me quería ir a Londres y me decía que si me iba me ponían en busca y captura y yo pensaba que era muy peliculero, y me fui», ha seguido contando.

En la capital inglesa pasó muchas penurias hasta encontrar trabajo: «Me fui en septiembre y empecé a trabajar en enero y hasta entonces sobreviví como pude, robaba en los supermercados, me colaba en el metro». Ante su relato, Pepa le ha preguntado si estaba bromeando a lo que la actriz ha contestado con el humor que le caracteriza: «¿Qué coño broma ni broma? Madre mía, si no tenía ni un duro, solo me quedaba robar y eso».

Por último, la presentadora ha querido conocer si Cristina Medina todavía se encontraba en busca y captura. «No hombre. Estoy limpia, yo ahora mismo tengo todos los puntos del carnet, ¿se puede ser más triste?», ha concluido la actriz.

