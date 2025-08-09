Carlos Areces cuenta cómo consiguió un papel en 'La que se avecina': «Mi representante llevaba a otro actor»
Lo ha explicado junto a su compañero Nacho Guerreros en el podcast 'Mister Chaise Longue'
Sábado, 9 de agosto 2025, 00:37
'La que se avecina' es una de las series españolas más exitosas del siglo XXI. Su estreno en Telecinco se remonta a 2007 cuando los hermanos Caballero -tras su éxito con 'Aquí no hay quien viva'- formaron un reparto de lujo con actores que venían de su anterior proyecto. Los vecinos de Mirador de Montepinar- ahora de Contubernio 49- se convirtieron en un elenco icónico. Rápidamente se consagró y sus datos de audiencia fueron un éxito absoluto desde el principio. Desde entonces se ha mantenido en antena durante 15 temporadas y ha conseguido conectar con diferentes generaciones de espectadores.
Otro aspecto a tener muy en cuenta es que el elenco ha variado notablemente. Algunos actores llevan desde el día uno como Jordi Sánchez o Pablo Chiapella. Otros que llegaron más tarde ya se han ido; como es el caso de Fernando Tejero. Hay casos excepcionales como el de José Luis Gil que tuvo que dejar la interpretación por motivos de salud. Sin embargo, todos los que han pasado por la serie han adquirido una gran exposición mediática y han impulsado notablemente sus carreras. Por ello, muchos intérpretes quieren formar parte del universo creado por Alberto y Laura Caballero.
Recientemente, en el podcast Mister Chaise Longue, presentado por el actor de 'LQSA' Nacho Guerros -que en la ficción ha interpretado a Coque- ha entrevistado a su compañero Carlos Areces. Durante su charla, el cantante de Ojete Calor, ha explicado como llegó hasta sus manos el papel de Agustín en la ficción.
Todo empezó porque su representante también llevaba a otro actor que trabajaba en la serie, Víctor Palmero, por lo que recomendó a su representado a Alberto Caballero y éste le propuso un papel para él. Era algo puntual, nada fijo. Interpretó a Patricio, un portero de la comunidad que terminó falleciendo. Además, Areces ya sabía que estaban rodando la siguiente temporada por lo que difícilmente contarían con él para un rol importante. Sin embargo, habló con Alberto Caballero y le dijo que quería continuar en la ficción.
''Volvimos a hablar con Alberto. Le dije que estaba muy agradecido, pero que creía que entraba para una temporada o algo así. Alberto me respondió: «No te preocupes, puedes entrar en la siguiente temporada con un personaje propio en 'La que se avecina' o tenemos otra serie nueva, 'El Pueblo''', explicó Areces.
Ante tal situación, el humorista se decantó por participar en la serie, pero el director terminó ofreciéndole un papel en ambas producciones. ''De repente, estuve en las dos'', confesó el actor, visiblemente feliz por la oportunidad y la confianza que Caballero depositó en él.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.