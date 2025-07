Nacho Guerreros ('La que se avecina') revela que ha sufrido la 'enfermedad de moda': «Me dolía muchísimo, me daban muchos cólicos»

Mario Lahoz Valencia Lunes, 21 de julio 2025, 23:52 Comenta Compartir

Nacho Guerreros, de 54 años, es uno de los actores que se ha ganado un hueco en el corazón de los españoles. Sus interpretaciones en series históricas de la televisión española como 'Aquí no hay quien viva' o 'La que se avecina', donde da vida a Coque, le han convertido en un ídolo de masas.

Recientemente, el intérprete ha aparecido en uno de los últimos vídeos de Plex, uno de los creadores de contenido más influyentes de habla hispana. En él, el riojano ha mantenido una conversación con uno de los amigos del youtuber sobre, en palabras del propio Guerreros, la 'enfermedad de moda' que tuvo que padecer durante un tiempo.

Se trata del SIBO, el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. «Lo he tenido», confesaba el actor, que aseguró haber padecido esta enfermedad durante muchos años y desveló como se ha curado. «me lo he curado con un tratamiento. Me dolía muchísimo, mucho, mucho, me daban muchos cólicos», añadió.

Tras muchos momentos de sufrimiento, Nacho Guerreros explicó que la clave de su recuperación está en el cambio de alimentación. «Cosas con gas nada, pizzas, lácteos, azúcares.. Olvídate», afirmó. Borja, amigo de Plex, y paciente de SIBO, le dijo que está empezando a cambiar los hábitos alimenticios, aunque no sigue una dieta como tal. «Si no te duele, a mí es que me dolía muchísimo», concluyó el actor.