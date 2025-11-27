Un reconocido chef valenciano exempleado de DiverXO desvela la realidad de trabajar en el restaurante de Dabiz Muñoz, invitado de 'El Hormiguero': «Echábamos muchísimas horas» El ganador de múltiples estrellas Michelín visita esta noche 'El Hormiguero' para presentar un proyecto totalmente diferente

Mario Lahoz Valencia Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:09 | Actualizado 18:14h. Comenta Compartir

'El Hormiguero' se despide de la parrilla televisiva una semana más que abrirá el apetito a todos los que vean el programa. Tras la visita de David Bisbal, el espacio de Antena 3 tiene el placer de recibir a Dabiz Muñoz, uno de los chefs más innovadores y premiados del mundo.

Nacido en Madrid, Dabiz Muñoz (45 años) es el chef español más reconocido de su generación, galardonado con tres estrellas Michelin por DiverXO y elegido en múltiples ocasiones como uno de los mejores cocineros del mundo. Su cocina rompe moldes, mezcla influencias globales y redefine constantemente los límites de la alta gastronomía.

Cerramos la semana con @Dabizdiverxo para presentarnos algo totalmente distinto: ¡su propio cómic, XOTIME! #DabizMuñozEH pic.twitter.com/jtEY2caLYP — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 27, 2025

Todo el éxito obtenido por Dabiz Muñoz sería imposible de conseguir sin una parte fundamental que le acompaña día a día en sus cocinas, los empleados. Ellos conocen de primera mano la realidad que se vive en las cocinas del reputado chef y cómo es trabajar junto a él.

Féliz Chaqués, chef del restaurante que porta su nombre en Valencia, trabajó para Muñoz durante un tiempo antes de arrancar su propia aventura culinaria. Sobre ello ha hablado en el podcast de Youtube 'El plato fuerte', donde se ha revelado algunos secretos de un restaurante como DiverXO, con tres estrellas Michelin.

«Trabajando en el restaurante de Dabiz Muñoz, las tres estrellas Michelin las baje a tierra», explica en referencia al funcionamiento de la alta cocina. Desde siempre, el chef estaba fascinado por las preparaciones de los locales más prestigiosos del mundo pero ha reconocido que «simplemente son 28 cocineros cocinando para 32 comensales».

En cuanto a su experiencia trabajando en DiverXO, Félix ha explicado que «echábamos muchísimas horas, muchísimas». «Muchas veces acabábamos la noche y tenbíamos que limpiar todo eso y teníamos que arreglarlo. Ahora, a día de hoy no. Dabiz estaba ya en ese proceso», ha aseverado el cocinero.

Según desvela, la forma de trabajar del restaurante en la actualidad es completamente diferente a lo que era durante su etapa allí. «Adía de hoy no es la locura que nosotros hacíamos, en ese momento era muy salvaje», comentaba.

Dabiz Muñoz acude este jueves a 'El Hormiguero' para presentar una nueva aventura totalmente alejada de los fogones, su propio comic 'XOTIME!'.