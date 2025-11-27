Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Feijóo convoca una concentración el domingo en Madrid contra Sánchez: «Es la manzana podrida»
Logo Patrocinio
Dabiz Muñoz, en imagen de archivo. Rodrigo Díaz

Un reconocido chef valenciano exempleado de DiverXO desvela la realidad de trabajar en el restaurante de Dabiz Muñoz, invitado de 'El Hormiguero': «Echábamos muchísimas horas»

El ganador de múltiples estrellas Michelín visita esta noche 'El Hormiguero' para presentar un proyecto totalmente diferente

Mario Lahoz

Valencia

Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:09

Comenta

'El Hormiguero' se despide de la parrilla televisiva una semana más que abrirá el apetito a todos los que vean el programa. Tras la visita de David Bisbal, el espacio de Antena 3 tiene el placer de recibir a Dabiz Muñoz, uno de los chefs más innovadores y premiados del mundo.

Nacido en Madrid, Dabiz Muñoz (45 años) es el chef español más reconocido de su generación, galardonado con tres estrellas Michelin por DiverXO y elegido en múltiples ocasiones como uno de los mejores cocineros del mundo. Su cocina rompe moldes, mezcla influencias globales y redefine constantemente los límites de la alta gastronomía.

Todo el éxito obtenido por Dabiz Muñoz sería imposible de conseguir sin una parte fundamental que le acompaña día a día en sus cocinas, los empleados. Ellos conocen de primera mano la realidad que se vive en las cocinas del reputado chef y cómo es trabajar junto a él.

Féliz Chaqués, chef del restaurante que porta su nombre en Valencia, trabajó para Muñoz durante un tiempo antes de arrancar su propia aventura culinaria. Sobre ello ha hablado en el podcast de Youtube 'El plato fuerte', donde se ha revelado algunos secretos de un restaurante como DiverXO, con tres estrellas Michelin.

«Trabajando en el restaurante de Dabiz Muñoz, las tres estrellas Michelin las baje a tierra», explica en referencia al funcionamiento de la alta cocina. Desde siempre, el chef estaba fascinado por las preparaciones de los locales más prestigiosos del mundo pero ha reconocido que «simplemente son 28 cocineros cocinando para 32 comensales».

Noticias relacionadas

David Bisbal confiesa en 'El Hormiguero' cómo vive uno de sus momentos más virales: «Qué vergüenza»

David Bisbal confiesa en 'El Hormiguero' cómo vive uno de sus momentos más virales: «Qué vergüenza»

El chef José Andrés no se olvida de la dana en 'El Hormiguero': «España entera puede estar orgullosa de Valencia. ¿Por qué no tomamos ya medidas para que no vuelva a pasar?»

El chef José Andrés no se olvida de la dana en 'El Hormiguero': «España entera puede estar orgullosa de Valencia. ¿Por qué no tomamos ya medidas para que no vuelva a pasar?»

Cristina Pedroche desvela las primeras pinceladas de su asombroso vestido para las Campanadas: «El objetivo es que la gente se atragante con las uvas»

Cristina Pedroche desvela las primeras pinceladas de su asombroso vestido para las Campanadas: «El objetivo es que la gente se atragante con las uvas»

En cuanto a su experiencia trabajando en DiverXO, Félix ha explicado que «echábamos muchísimas horas, muchísimas». «Muchas veces acabábamos la noche y tenbíamos que limpiar todo eso y teníamos que arreglarlo. Ahora, a día de hoy no. Dabiz estaba ya en ese proceso», ha aseverado el cocinero.

Según desvela, la forma de trabajar del restaurante en la actualidad es completamente diferente a lo que era durante su etapa allí. «Adía de hoy no es la locura que nosotros hacíamos, en ese momento era muy salvaje», comentaba.

Dabiz Muñoz acude este jueves a 'El Hormiguero' para presentar una nueva aventura totalmente alejada de los fogones, su propio comic 'XOTIME!'.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viola a una mujer en una parada de metro de Valencia tras seguirla al salir de una discoteca
  2. 2 Esta es la factura de la comida de Mazón y Vilaplana en El Ventorro el día de la dana
  3. 3 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  4. 4 Un conductor ebrio provoca un accidente con cinco heridos en Valencia al chocar contra un autobús de la EMT
  5. 5 Valencia se congela: el municipio que ha dormido a -9,8 grados este jueves
  6. 6

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  7. 7

    Valencia se queda sin vuelos a Galicia en verano y el Camino de Santiago peligra para 7.300 peregrinos
  8. 8 Un vecino se niega a pagar la derrama de la caldera aprobada por la comunidad porque no usa la calefacción y la justicia le obliga porque es una mejora del edificio
  9. 9 Patinazo de Mazón en su cuenta de Instagram con una canción de Rosalía
  10. 10 Un roce con la bici en un pub irlandés de Valencia acaba en una tentativa de homicidio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Un reconocido chef valenciano exempleado de DiverXO desvela la realidad de trabajar en el restaurante de Dabiz Muñoz, invitado de 'El Hormiguero': «Echábamos muchísimas horas»

Un reconocido chef valenciano exempleado de DiverXO desvela la realidad de trabajar en el restaurante de Dabiz Muñoz, invitado de &#039;El Hormiguero&#039;: «Echábamos muchísimas horas»