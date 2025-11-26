La exclusiva casa de 3.200 metros cuadrados de David Bisbal en una de los mejores zonas de Madrid: un estudio de música privado y un enorme jardín con huerto propio El artista visita 'El Hormiguero' para presentar su tour, 'Todo es posible en Navidad' y hablar de sus planes para estas fiestas

Mario Lahoz Valencia Miércoles, 26 de noviembre 2025, 18:08 Comenta Compartir

'El Hormiguero' es uno de los programas de entretenimiento referencia de nuestro país. El espacio de Antena 3 mantiene una batalla con otros programas de su franja horaria como 'La Revuelta' de David Broncano para encabezar el ránking de audiencias.

Con motivo de la llegada de la Navidad, el programa presentado por Pablo Motos recibe este miércoles la visita de uno de los artistas más icónicos de nuestro país. Natural de Almería, David Bisbal (46 años) es uno de los artistas más reconocidos y queridos del panorama español.

El esfuerzo y dedicación que ha empleado David Bisbal en su carrera le han garantizado poder invertir en varias propiedades. Actualmente, el artista almeriense, junto a su mujer, Rosanna Zanetti, y sus dos hijos, Matteo y Bianca, reside en la capital de España en una zona alejada del ruido de la ciudad.

Esta noche recibimos a @davidbisbal, que llega con espíritu navideño y su tour ‘Todo es posible en Navidad’ #BisbalEH pic.twitter.com/5OfAoj88Eg — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 26, 2025

La urbanización en la que se encuentra la propiedad se caracteriza por tener grandes casas y chalés. La parcela cuenta con 3.200 metros cuadrados, lo que permite a sus residentes poder disfrutar de amplios espacios verdes y con gran privacidad. En este caso, la pareja ha decidido incluir algunos espacios exclusivos como un huerto o un estudio de música propio.

Una de las zonas más conocidas es el gran salón, que mostro en el videoclip de 'Si tu la quieres'. Cuenta con paredes pintadas en blanco y mucha luz natural, que llega gracias a los grandes ventanales distribuidos por toda la sala.

Otro de los elementos que más destaca es una gran columna en el centro que aporta fuerza a la estructura. El salón no es la única estancia de la vivienda con estos ventanales, también se pueden apreciar unos similares en el estudio de música privado que tiene.

Equipado con todo el instrumental necesario, destaca por sus paredes revestidas en madera y unas grandes ventanas para tener luz natural. Un auténtico refugio en el que el finalista de OT 1 puede desconectar del mundo y conectar con su pasión, la música.

El jardín es sin duda una de las zonas en las que más tiempo pasa la familia. Este está equipado con todo lo necesario para poder disfrutar, entre los elementos que más destacan se encuentra una gran piscina y un huerto propio, donde la pareja recolecta sus frutas y verduras.

David Bisbal llega a 'El Hormiguero' para hablar de sus planes para estas fiestas, de cómo preparta la recta final del año y de las sorpresas que tiene reservadas para sus seguidores en estas fechas tan señaladas.