El chef José Andrés no se olvida de la dana en 'El Hormiguero': «España entera puede estar orgullosa de Valencia. ¿Por qué no tomamos ya medidas para que no vuelva a pasar?»

El cocinero volvía al programa este martes para compartir cómo está viviendo esta etapa de su vida, marcada por nuevos proyectos gastronómicos y por el crecimiento internacional de su organización, World Central Kitchen.

Durante la entrevista, el chef se ha abierto sobre cuáles han sido los últimos retos a los que ha tenido que hacer frente, compartiendo algunas de las historias más impactantes que ha vivido ayudando en zonas de crisis. José Andrés es muy conocido por su exitosa forma de combinar el compromiso social y la cocina, acudiendo con rapidez y efectividad a situaciones de conflicto donde su ayuda siempre es más que bienvenida, como lo fue en Valencia durante la dana. Una crisis a la que su organización, World Central Kitchen, acudió desde el primer día y con la que ha abierto su intervención en el programa.

«Como valenciano te quiero dar las gracias porque vosotros sí que estuvisteis allí desde el primer momento. Cuéntalo tú cómo llegásteis, que por mucho que diga el Gobierno que estuvo, los vecinos no recibieron ayuda», le decía Pablo Motos nada más sentarse. «Se veía que iba a haber una tormenta, y cuando vimos el parte meteorológico, no esperamos, simplemente arrancamos. Y al siguiente día, fatídico, vimos que teníamos que activarnos como nunca antes. Intentamos ser rápidos porque la comida y el agua no puede esperar y lo que la gente quiere es que estemos al lado de ellos. La emergencia no puede esperar», explicaba el chef sobre cómo afrontaron las primeras horas de la tragedia. «Empiezas a acudir a cada pueblo, a hablar con los alcaldes, con cualquier persona local que te cuente la situación», detallaba.

«Fuimos los primeros en llegar y los últimos en irnos. Cuando acudes cada día a cada pueblo, vas aprendiendo lo que realmente sucede. Repartimos nuestros satélites en Paiporta a la Guardia Civil, porque la comunicación era necesaria. Allí estaba la gente de Valencia, ayudando a los valencianos. España entera puede estar orgullosa de que Valencia estuvo ahí y España estuvo ahí», ha dicho José Andrés sobre cómo vivió la situación desde la zona cero.

«Un año despues, la gente de Valencia, si hablas con ellos, está hundida, triste. Y vosotros habéis reactivado 40 negocios», proseguía Pablo Motos. «Son momentos muy duros, y si comienzas a hacer, la gente tiene la misión de hacer algo más cada día, empiezan a ver el futuro con esperanza. Por ejemplo, abrimos el mercado de Catarroja y Paiporta porque venía Navidad y hacía falta un poco de esperanza. Continuamos cada día hasta que la gente nos dice, 'ya no os necesitamos más'», continuaba el chef sobre cómo afrontaron el inmenso trabajo tras la catástrofe.

El asturiano aprovechaba para dar voz a una de las grandes preocupaciones de los valencianos a día de hoy, más de un año después de la brutal riada: «Lo que más me preocupa es que a día de hoy podría haber otra dana y todavía no se han aprobado las obras para evitar que eso vuelva a repetirse. ¿Por qué no tomamos ya medidas para que eso no vuelva a pasar en Valencia ni en ninguna otra parte de España? Es más alla de la política, es tener los sistemas para que los españoles estemos protegidos ante cosas así», planteaba el chef.

José Andrés también aprovechaba para poner en valor el gran trabajo realizado por sus compañeros de profesión durante la dana y destacar la necesidad de actuar rápido ante una catástrofe de semejante nivel: «Teníamos a todos los restaurantes y chefs de Valencia ayudándonos. La urgencia del hoy es ayer, en comida y bebida hay que estar al lado de la gente desde el primer minuto», concluía.