El mejor cocinero de España visita esta semana 'El Hormiguero' para presentar su nuevo proyecto fuera de los fogones El programa presentado por Pablo Motos también recibirá esta semana a otro chef, un piloto de Moto GP y un cantante

Sara Bonillo Valencia Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:24 Comenta Compartir

'El Hormiguero' comienza una nueva semana en la parrilla de Antena 3 con el objetivo de consolidar su liderato en la batalla de audiencias que mantiene desde hace meses con 'La Revuelta' de David Broncano. Como ya es habitual, su presentador Pablo Motos ya ha adelantado previamente los famosos que pasarán por su mesa la semana del 24 al 27 de noviembre a partir de las 21:50 horas.

Así, esta semana pasarán por el plató de Antena 3 tres un piloto de Moto GP; dos reconocidos chefs y uno de los cantantes españoles más aclamados. A continuación detallamos los invitados de cada día:

Lunes 24 de noviembre: Álex Márquez

La semana arranca con la visita del subcampeón del mundo de Moto GP 2025, Álex Márquez. El piloto del equipo Gresini Racing acaba de completar su mejor temporada en la máxima categoría, donde ha firmado tres victorias, más de una decena de podios y varias victorias al sprint.

Martes 25 de noviembre: José Andrés

El martes será el turno de uno de los chefs y emprendedores más aclamados del mundo: José Andrés. Acaba de publicar el libro Cambia la receta. Porque no puedes construir un mundo mejor sin romper unos cuantos huevos, una síntesis de las lecciones de vida más conmovedoras e impactantes que ha vivido. A través de su organización, World Central Kitchen, el español lidera una aplaudida labor humanitaria que da de comer a cientos de personas de todo el mundo afectadas por desastres naturales o conflictos bélicos.

Miércoles 26 de noviembre: David Bisbal

El miércoles el plató de Antena 3 comenzará a respirar aire navideño con la visita de David Bisbal y la gira de conciertos Todo es posible en Navidad, donde interpreta los temas de su disco homónimo. El almeriense hará varias paradas en España con este tour que finaliza en el Palau Sant Jordi de Barcelona el próximo 23 de diciembre.

Jueves 27 de noviembre: Dabiz Muñoz

La semana culminará con la visita del chef Dabiz Muñoz que presentará un proyecto muy distinto a lo que nos tiene habituados: su comic titulado XOTIME. Disponible desde el próximo 24 de noviembre, es la primera vez en la historia de un cómic en la que un cocinero es protagonista único de su propia colección de cómics de aventuras, con la gastronomía como hilo conductor de todas ellas.

Dabiz Muñoz es considerado uno de los mejores cocineros del mundo y el mejor de España, títulos que ha conseguido en los premios The Best Chef Awards en varias ocasiones. Su restaurante principal, DiverXO, ostenta tres estrellas Michelin y es conocido por su cocina vanguardista e inspirada en la fusión de diferentes culturas.