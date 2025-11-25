Antonio Resines, ingresado en la UCI tres días: «Ha habido preocupación» El actor ya se encuentra en casa descansando y recuperándose

J.Zarco Valencia Martes, 25 de noviembre 2025, 17:03 | Actualizado 17:28h.

Antonio Resines ha tenido un problema de salud y ha estado ingresado unos días en la UCI, según han desvelado desde el programa 'El tiempo justo' de Telecinco.

Jorge Borrajo, director de la revista 'Semana', ha dado más detalles sobre lo que le ha ocurrido: «Sabíamos que había tenido problema de salud e incluso había tenido que cancelar compromisos profesionales. Ingresó el 13 de noviembre en la UCI durante 3 días y luego pasó a planta cinco días. Ha habido cierta preocupación pero ya está dado de alta y está en casa descansando. Estuvo en el hospital San Rafael de Madrid».

No obstante, no ha especificado qué le ha ocurrido concretamente: «Le corresponde a él contarlo. En diciembre de 2021 como consecuencia del Covid estuvo 36 días en UCI más tiempo en planta por una neumonía bilateral».

El actor tiene un largo historial de problemas de salud. Además de los problemas que tuvo como consecuencia del Covid, en 2015 tuvo un accidente de moto a partir del cual le detectaron anemia y cáncer. «El médico me dijo: 'Te voy a dar una noticia buena y otra mala. Tienes cáncer, pero está muy bien situado'», señaló en Planeta Calleja. No solo eso, puesto que también le diagnosticaron una angina de pecho.

Resines iba a ser uno de los concursantes del programa 'Top Chef', pero no podrá estar por este problema de salud, según apuntan desde 'Semana.

