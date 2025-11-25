Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta a que salió del parking a las 19.47 horas, una hora después de comer con Mazón en El Ventorro
Teléfono móvil. AFP

Muere a los 22 años la influencer y cantante De la Rosa en un tiroteo en plena calle

La joven fue atacada cuando estaba en su vehículo en Los Ángeles

J.Zarco

Valencia

Martes, 25 de noviembre 2025, 14:50

Comenta

María de la Rosa, influencer y cantante conocida como De la Rosa, murió en la madrugada del pasado sábado a los 22 años en un tiroteo en el barrio de Northridge, en Los Ángeles, según ha informado 'Los Angeles Times'.

Varias personas se encontraban dentro de un vehículo que estaba aparcado cuando dos hombres se acercaron sobre la 1:25 horas y comenzaron a disparar, según desveló la Policía de Los Ángeles (LAPD). La creadora de contenido fue trasladada al hospital, donde terminó falleciendo.

Por el momento se desconoce quiénes son los autores del tiroteo y desde TMZ recogen que las dos personas que estaban en el interior del coche están en estado crítico.

De la Rosa había estrenado en agosto su primera canción, 'No me llames'. Hace tres semanas subió su última publicación a Instagram, donde tiene 42.000 seguidores, en la que salía junto a una guitarra y explicaba que estaba trabajando en el tema.

Personas de la industria han mostrado su dolor por la pérdida y han dado el pésame a través de redes sociales, como el productor musical Jimmy Humilde y Juan Moisés, el cantante principal de Los Gemelos de Sinaloa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  2. 2 Aemet anuncia lluvias este martes en la Comunitat y activa un aviso naranja por viento y fenómenos costeros
  3. 3

    La fiesta de un millonario sueco en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  4. 4 El Colegio de Odontólogos remarca que una especialista odontopediátrica realizó los tratamientos a las niñas de Alzira
  5. 5 Muere un conductor de 88 años al sufrir una indisposición y estrellarse en pleno centro de Valencia
  6. 6 El local que triunfa en Valencia por vender tartas de queso a menos de un euro: «Demasiado bueno para lo que vale»
  7. 7 «Le golpeé con la maza porque quería arrancarme el hígado para comérselo»
  8. 8

    El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta a que salió del parking a las 19.47 horas, una hora después de comer con Mazón en El Ventorro
  9. 9

    Los pilares de la discordia
  10. 10

    El Cecopi se fue a dormir la noche de la dana mientras la jueza de guardia levantaba cadáveres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Muere a los 22 años la influencer y cantante De la Rosa en un tiroteo en plena calle

Muere a los 22 años la influencer y cantante De la Rosa en un tiroteo en plena calle