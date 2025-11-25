Muere a los 22 años la influencer y cantante De la Rosa en un tiroteo en plena calle La joven fue atacada cuando estaba en su vehículo en Los Ángeles

María de la Rosa, influencer y cantante conocida como De la Rosa, murió en la madrugada del pasado sábado a los 22 años en un tiroteo en el barrio de Northridge, en Los Ángeles, según ha informado 'Los Angeles Times'.

Varias personas se encontraban dentro de un vehículo que estaba aparcado cuando dos hombres se acercaron sobre la 1:25 horas y comenzaron a disparar, según desveló la Policía de Los Ángeles (LAPD). La creadora de contenido fue trasladada al hospital, donde terminó falleciendo.

Por el momento se desconoce quiénes son los autores del tiroteo y desde TMZ recogen que las dos personas que estaban en el interior del coche están en estado crítico.

De la Rosa había estrenado en agosto su primera canción, 'No me llames'. Hace tres semanas subió su última publicación a Instagram, donde tiene 42.000 seguidores, en la que salía junto a una guitarra y explicaba que estaba trabajando en el tema.

Personas de la industria han mostrado su dolor por la pérdida y han dado el pésame a través de redes sociales, como el productor musical Jimmy Humilde y Juan Moisés, el cantante principal de Los Gemelos de Sinaloa.

