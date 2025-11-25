Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Restaurante DiverXO en Madrid. EFE/ Fernando Villar

Qué se come y cuánto cuesta el menú de DiverXO, el restaurante de Dabiz Muñoz

Actualmente está considerado el cuarto mejor restaurante del mundo según The World's 50 Best

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Martes, 25 de noviembre 2025, 16:16

Comenta

DiverXO se ha convertido en el buque insignia de Dabiz Muñoz. Desde que abriera sus puertas en 2007 en una calle de Cuatro Caminos, el restaurante del chef triestrellado no ha dejado de acumular premios y reconocimientos. Poco a poco ha ido escalando posiciones y, en la actualidad, se encuentra en la lista de los mejores restaurantes del mundo.

Actualmente, DiverXO está considerado el cuarto mejor restaurante del mundo según The World's 50 Best, gracias a su propuesta hedonista, golosa, atrevida, arriesgada, impredecible, exagerada en ocasiones, pero sobre todo, creativa.

Su alta cocina ha sido descrita por muchos clientes como «radical» e «innovadora», y en su propia página web la detallan como «un viaje por la cocina hedonista, golosa y creativa, una cocina vanguardista en la que todo es posible».

Menú y precio

DiverXO cuenta con menú degustación, 'La cocina de los cerdos voladores', que tiene un precio de 540 euros al que se le puede añadir la opción de 'Maridaje Eruciforme' por 300 euros; una opción de 'Maridaje Crisálida' por 600 euros o 'Maridaje Danaus Plexippus' por 900 euros. También está disponible la opción sin alcohol 'Metamorfosis' que tiene un coste de 250 euros.

Para poder degustar el menú de DiverXO hay que adquirir previamente, tal y como informan en su página web «un ticket como cuando acudes al teatro o a ver un partido de fútbol». El precio del ticket es de 450 euros (IVA incluido) por persona, que corresponde al precio total del menú (bebidas excluidas), que «será descontado de la factura final el día de vuestra experiencia», informan.

Por último, desde su página web informan que estos tickets son transferibles a un tercero en caso de no poder asistir. «No admitimos cambios en la fecha de la reserva, pero si cancelas con dos semanas de antelación, te reintegramos el importe de los tickets. Es importante que el número de comensales sea el mismo que el de los tickets comprados a la hora de hacer la reserva, ya que si sois menos la cuenta incluirá el menú completo del número de personas que incluyera la reserva».

La cocina de Diverxo es la de la fusión por excelencia, y se caracteriza por ser un continuo desfile de sabores sorprendentes. Según los clientes, la mejor temporada es la de invierno, ya que hay angulas, erizo, marisco y caza. Salvo alguna excepción, ningún plato pica, y no suele haber pases con alimentos crudos. Lo que sí es verdad es que algunos pases llevan sabores potentes, por lo que, no es un restaurante apto para aquellos que sean raritos a la hora de comer.

