El pueblo preferido de Mar Flores, invitada de hoy en 'El Hormiguero', para sus escapadas 'detox': situado en una conocida isla y con un famoso puerto La actriz acude al programa de Antena 3 para presentar su autobiografía

Mario Lahoz Valencia Lunes, 8 de septiembre 2025, 17:31 Comenta Compartir

'El Hormiguero' ha comenzado su vigésima temporada con unos increíbles registros de audiencia, firmando su mejor arranque histórico. Para esta semana, Pablo Motos tendrá grandes invitados en su programa, comenzando este lunes con la actriz Mar Flores, que visita el plató de Antena 3 para presentar 'Mar en calma', su autobiografía.

Mar Flores (56 años) es una actriz, modelo y empresaria española. Criada en Usera, se inicia en el mundo de la pasarela tras ganar el premio 'Rostro de los 90' convocado por la revista Elle.

Pronto alcanza gran popularidad y esto le hace llegar a la televisión, en la que tiene una larga trayectoria desde 1991. Además, también ha participado en películas como 'Los años desnudos' o series como 'El Secreto'.

Hoy recibimos a la modelo, actriz y presentadora ¡@Mar_MarFlores! Viene a hablarnos del lanzamiento de 'Mar en calma', su autobiografía que llega muy pronto a las librerías #MarFloresEH pic.twitter.com/cZIKJaHBSh — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 8, 2025

La presentadora promete contar su historia en el libro. Entonces, es posible que aparezcan las Islas Baleares ya que la modelo elige Mallorca como el destino indicado para desconectar. Este pueblo, ubicado en el corazón de la Serra de Tramuntana, se ha convertido en su lugar preferido para reconectar con la naturaleza, tal y como ella misma compartió en sus redes junto al texto: 'Mi escapada detox'.

El municipio de Sóller se encuentra enclavado en un fértil valle rodeado de olivos, naranjos y huertos que conforman un paisaje idílico. Sus estrechas calles albergan impresionantes casales construidos por emigrantes que regresaron tras prosperar económicamente en Sudamérica o Francia.

El corazón de Sóller lo constituye la plaza de la Constitució, presidida por dos emblemáticos edificios, la iglesia de Sant Bertomeu y el banco de Soller. Este entorno urbano con encanto convive con un paisaje natural que atrae a numerosos senderistas para recorrer rutas como la del Barranc de Biniaraix.

Complementando el atractivo del núcleo urbano, el Puerto de Sóller constituye uno de los enclaves más pintorescos de la costa mallorquina con unas infraestructuras esenciales que se remontan al siglo XVIII.

Actualmente, el puerto ha transformado su actividad para centrarse exclusivamente en la pesca y en las embarcaciones de recreo, habiendo desaparecido por completo el transporte de mercancías y pasajeros.

La Serra de Tramuntana se ha convertido en un destino predilecto para numerosas celebridades ancionales e internacionales que buscan un equilibrio perfecto entre exclusividad, belleza natural y discreción.