¿Quiénes son los nuevos invitados que llegan hoy a 'Pasapalabra'? Cuatro famosos participarán en los próximos tres programas como escuderos de los concursantes

'Pasapalabra' se acerca cada vez más a su propios récords. La batalla entre Manu y la coruñesa, Rosa Rodríguez, crece en tensión ya que cada vez en más de una ocasión se han quedado a un acierto en 'El rosco' de conseguir el bote millonario que otorga el programa. La cifra está situada en 2.212.000 euros.

Cada tres programas, cuatro personalidades acuden al concurso de Antena 3 para vivir la experiencia y ejercer de escuderos de los participantes que batallan por el premio. Los invitados confirmados son Pastora Vega, Supremme De Luxe y Josema Yuste.

Pastora Vega

Pastora Vega (65 años) es una actriz y presentadora de televisión nacida en Madrid. Debutó en 1985 en la serie de televisión 'Los pazos de Ulloa'. Posterior mente intervino en 'Amanece que no es poco', 'Demasiado Corazón', por la que fue candidata al Premio Goya, o 'Casas de fuego', entre otras.

Supremme

Supremme De Luxe (46 años) es una drag queen, cantante y actor español nacido en Fuenlabrada. Comenzó su trayectoria en 1997 y fue alcanzando popularidad a medida que iba recorriendo España alternando su actuaciones con trabajos para la televisión, cine, radio o teatros. En 2021, adquiere una mayor presencia mediática como presentadora de 'Drag Race España'.

Josema Yuste

Josema Yuste (71 años) es un actor, comediante y presentador español nacido en Madrid. En 1979 forma el trío cómico 'Martes y Trece' junto a Fernando Conde y Millán Salcedo. Conde abandona el grupo más tarde dejando a Josema y Millán como dúo. ha participado en el cine español con varias obras como 'La corte de Faraón' o 'El robobo de la jojoya'.