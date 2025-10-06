Qué películas ver hoy lunes en televisión: de un clásico ganador de tres Oscars al romance que unió a Richard Gere y Julia Roberts

A. Pedroche Lunes, 6 de octubre 2025, 00:02 Comenta Compartir

Cuando vemos una película somos capaces de sentir emociones, de reflexionar sobre las ideas o pensamientos de expone y podemos empatizar y sentirnos identificados con los personajes que aparecen en la pantalla. Además, el cine siempre ha conseguido llegar a la gente. No es elitista. Por ello, cuando acudimos a las salas a ver los últimos estrenos que ofrece la taquilla. Sin embargo, cada vez lo hacemos menos. El motivo principal de este cambio de tendencia es la irrupción en nuestra vida de las plataformas de streaming.

En Netflix, Prime Video, Disney+, Max o Filmin encontramos una gran varidad de contenidos para ver a la carta. Podemos disfrutarlos desde el hogar y también si nos vamos de viaje ya que nuestra sesión puede iniciarse desde diferentes dispositivos. Sin embargo, toda esta comodidad tiene un coste. El precio promedio de cada una de estas plataformas es de entre 15 y 20 euros; dependiendo del servicio.

La televisión en abierto ofrece cine en abierto todos los días. Los canales de la TDT programan películas en su parrilla para atraer espectadores. La oferta cambia cada día. Por ejempplo, para este lunes 6 de octubre se podrá ver 'El secreto de Thomas Crown' con Pierce Brosnan como protagonista o el western de 2021 'Old Henry'. Estas son las mejores películas para ver hoy:

BeMad 15.32 horas Luces rojas

Año: 2012

Dirección: Rodrigo Cortés

Reparto: Cillian Murphy, Sigourney Weaver, Robert De Niro, Toby Jones, Joely Richardson, Elizabeth Olsen, Leonardo Sbaraglia, Adriane Lenox, Craig Roberts, Jan Cornet, Jeany Spark, Burn Gorman, Garrick Hagon, Mitchell Mullen, Madeleine Potter, Eloise Webb, Nathan Osgood

Sinopsis: Una psicóloga y su ayudante intentan desacreditar a un vidente que ha recuperado el prestigio después de haber pasado treinta años sumido en el olvido; el problema consiste en que el cerebro casi siempre nos transmite una imagen distorsionada de la realidad.

La 2 22.00 horas El padrino

Año: 1972

Dirección: Francis Ford Coppola

Reparto: Marlon Brando, Al Pacino, Robert Duvall, Diane Keaton, James Caan, Richard S. Castellano, Talia Shire, John Cazale, Sterling Hayden, Al Martino, Richard Conte, Al Lettieri, Abe Vigoda, Gianni Russo, Rudy Bond, Morgana King, Lenny Montana, Alex Rocco, John Marley

Sinopsis: América, años 40. Don Vito Corleone (Marlon Brando) es el respetado y temido jefe de una de las cinco familias de la mafia de Nueva York. Tiene cuatro hijos: Connie, el impulsivo Sonny, el pusilánime Fredo y Michael, que no quiere saber nada de los negocios de su padre. Cuando Corleone, en contra de los consejos de 'Il consigliere' Tom Hagen, se niega a participar en el negocio de las drogas, el jefe de otra banda ordena su asesinato. Empieza entonces una violenta y cruenta guerra entre las familias mafiosas.

Pretty woman

Año: 1990

Dirección: Garry Marshall

Reparto: Julia Roberts, Richard Gere, Ralph Bellamy, Jason Alexander, Laura San Giacomo, Hector Elizondo, Amy Yasbeck, Alex Hyde-White, Elinor Donahue, Judith Baldwin, Hank Azaria, Billy Gallo, Lloyd T. Williams

Sinopsis: Edward Lewis, un apuesto y rico hombre de negocios, contrata a una prostituta, Vivian Ward, durante un viaje a Los Angeles. Tras pasar con ella la primera noche, Edward le ofrece dinero a Vivian para que pase con él toda la semana y le acompañe a diversos actos sociales.

Otras películas para ver hoy gratis

- 'Conexión tequila'. TRECE. 14.50 horas

- 'Zorro negro'. TRECE. 16.50 horas

- 'Soy espía'. BeMad. 19.18 horas

- 'El secreto de Thomas Crown'. BeMad. 20.59 horas

- 'Old Henry'. Paramount Network. 22.00 horas

- 'Jugada salvaje'. FDF. 22.55 horas

Temas

Televisión

Cine