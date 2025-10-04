Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Aemet anuncia la llegada inminente de las lluvias a la Comunitat y señala dónde caerán
Antonio Anglés (derecha), el día que fue juzgado por secuestrar a una joven en Catarroja. rtvv

El true crime sobre la fuga de Anglés, presunto asesino de las niñas de Alcàsser, llega a À Punt

La cadena autonómica valenciana emitirá este martes 7 de octubre, a las 22.30 horas, el primer capítulo

EP

Sábado, 4 de octubre 2025, 16:59

Comenta

À Punt estrenará este martes 'Anglés, historia de una fuga', una miniserie de tres capítulos sobre la fuga y desaparición de Antonio Anglés, el principal sospechoso del asesinato de Míriam, Toñi y Desirée, también conocidas como las niñas de Alcàsser.

La cadena autonómica valenciana emitirá este martes 7 de octubre, a las 22.30 horas, el primer capítulo de la miniserie, con guion y dirección de Genar Martí y Jorge Saucedo, según ha indicado la radiotelevisión pública en un comunicado.

El audiovisual arranca el 24 de enero del 1993, la misma noche que se descubrieron los cuerpos de las víctimas, desaparecidas dos meses antes, y relata los 44 días de persecución a la desesperada de Antonio Anglés.

Una fuga «favorecida por la incomprensible cadena de errores cometidos por la justicia, las fuerzas de seguridad y los responsables políticos del momento».

La docuserie de tres capítulos reconstruye la misteriosa fuga de Antonio Anglés: el viaje como polizón en el carguero City of Plymouth rumbo a la ciudad británica de Liverpool, y su extraña desaparición, horas antes de llegar.

Además, aporta un testigo inédito que ahora revela que lo vio la noche del 25 de marzo de 1993 en el muelle del puerto de Dublín. Una información que «puede cambiar el rumbo de todo el que se daba por hecho sobre los últimos pasos del hombre más buscado de la historia criminal de España».

Así, À Punt recuperará durante tres martes por la noche uno de los casos que más han estremecido a la sociedad valenciana y que forma parte de la crónica negra de la Comunitat Valenciana.

