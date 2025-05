Rosa de 'Pasapalabra': «Si gano el bote es para tener un pequeño colchón, ser maestra no es fácil»

Mario Lahoz Jueves, 29 de mayo 2025, 19:18 Comenta Compartir

Sónsoles Oñega recibió este martes a Rosa Rodríguez y Manu Pascual, la pareja de concursantes de 'Pasapalabra'. Desde hace seis meses mantienen una dura pugna por conseguir ganar el bote, que asciende ya a más de 1.650.000 euros. La conductora de 'Y ahora Sonsoles' quiso romper el hielo con sus preguntas.

Sonsoles se interesó por cómo son capaces los concursantes de gestionar la presión cuando están en el plató: «Hay que mantener la cabeza fría y el corazón y las pulsaciones bajas lo máximo que puedas», respondió Rosa.

La presentadora no perdió la oportunidad de preguntar que harían si consiguieran ganar el dinero del bote: «Si gano el bote o si no lo gano, una de las razones por las que quise estar en este concurso es para tener un pequeño colchón. Ser maestra no es una profesión fácil porque no hay estabilidad económica, quiero poder dedicarme a lo que me gusta sin pensar en el dinero».

La presentadora sorprendió a los invitados al conectar en directo, con Oscar Díez, el último ganador que ha dado el concurso. Sonsoles le preguntó acerca de los 1.816.000 millones que se embolsó: «Poca cosa, me he limitado a reservar lo que corresponde para cumplir mis obligaciones con Hacienda y a pensar en el futuro que es comprar tiempo para mí y mi familia», explicó.