Sonsoles Ónega desvela, sin titubear, a quién votó en las pasadas elecciones

M. Palacios Martes, 25 de marzo 2025, 01:18 | Actualizado 14:39h. Comenta Compartir

Sonsoles Ónega ha sido entrevistada en el pódcast 'Ac2ality', donde ha sorprendido al público al hablar abiertamente sobre su postura política. Y ha sido con una de las preguntas más esperadas, tal vez, y a la que no ha dudado en responder abiertamente y sin pelos en la lengua.

Durante un momento de la charla con la periodista y presentadora de Antena 3, la entrevistadora le lanza la pregunta de a quién votó en las elecciones generales del 23 de julio de 2023. La también escritora y Premio Planeta en 2023 por 'Las hijas de la criada' no ha titubeado: «En blanco. Siempre voto en blanco».

Ante esta respuesta, le han planteado otro asunto: «En estas elecciones, ¿el voto en blanco a quién ha ido? Porque el PP es el que ha tenido más votos», ha lanzado al aire la entrevistadora. «Se supone que [el voto en blanco] beneficia a la mayoría», ha señalado Ónega, reconociendo que esta elección tiene un impacto en el reparto de escaños. «Me encantaría que existiera un político flautista de Hamelín que todos siguiéramos por convicción, porque creemos que va a cambiar las cosas, porque es honrado, inteligente, formado, culto, con sensibilidad», ha continuado la comunicadora de Atresmedia.

«¿Y no existe ya?», le han vuelto a preguntar. «No. No existe. En España no existe. Para tener mi voto no existe. Yo no digo que no los haya, pero cabeza de lista y en un cartel electoral... Candidato a presidente del Gobierno o presidenta no existe. El voto es importantísimo», ha respondido ella de forma demoledora.

Temas

Famosos