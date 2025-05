Lydia Lozano se derrumba al desvelar la enfermedad que padece: «Los dolores son horrorosos»

Marta Palacios Valencia Jueves, 29 de mayo 2025, 18:38 Comenta Compartir

Lydia Lozano ha protagonizado uno de los momentos más duros de la emisión de 'La familia de la tele' este jueves. Y es que, la colaboradora se ha derrumbado completamente en directo al confesar el problema de salud que padece desde hace cinco años.

La colaboradora no ha podido contener las lágrimas y se ha roto completamente al sincerarse sobre lo que le ocurre. Ha contado que se encuentra «muy tocada», debido a que este problema de salud le mantiene muy limitada en su día a día.

Tal y como ha desvelado la periodista del corazón, «e problema es que yo esto lo llevo pasando desde enero, pero lo que no sabéis es que yo llevo cinco años con este problema», comenzaba diciendo. «Ayer salí del reumatólogo y parece una tontería pero para una persona tan independiente como yo que nunca pide que la ayuden para nada. Que lo que más le gusta en la vida es conducir. Ayer me diagnosticaron artritis reumatoide», ha confesado con lágrimas en los ojos.

«Ayer yo no me podía ni abrochar los pantalones. (…) Los dolores son horrorosos», ha explicado Lozano junto a una emocionada María Patiño que ha añadido: «Yo vi lo que hiciste y le decía a mí director 'es alucinante la fortaleza de mi compañera».

Además, la colaboradora ha relatado cómo es su día a día con este problema de salud. «Duermo con guantes llenos con hilos de acero para leer, porque me encanta leer, y ya no puedo leer libros porque se me caen de las manos».

Por último, ha desvelado que desde hace cinco años se pincha inyecciones de cortisona con las que trata de paliar la pérdida de sensibilidad que sufre en sus manos: «No me puedo poner el sujetador, no me da la mano ya para coger el secador», ha terminado.