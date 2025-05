Lydia Lozano rompe a llorar en el primer programa de 'La familia de la tele'

Marta Palacios Valencia Martes, 6 de mayo 2025, 16:28 | Actualizado 17:32h. Comenta Compartir

Después de una alocada yincana de 25 kilómetros para poder llegar a los platós de Prado del Rey y de un espectacular desfile de bienvenida, 'La familia de la tele' se instala en La 1 de TVE y este martes ya ha emitido su primer programa en directo. En él, se ha desvelado cómo es el plató desde el que cada tarde Inés Hernand, María Patiño y Aitor Albizua se dirigirán a los espectadores.

El programa ha arrancado con Dioni y Ángeles, de Camela, cantando en directo la canción del programa, compuesta por ellos mismos. A continuación, han entrado en el barrio de Bellavista los presentadores y los colaboradores, y lo primero que han hecho ha sido saludar al público. Después, ha llegado el momento de conocer su nueva casa.

Al entrar a plató (o al barrio de Bellavista), les ha dado la bienvenida una gran plaza, con bancos y farolas, desde la que harán el programa cada día. Y envolviendo a esa plaza, una impresionante casa dúplex equipada completamente; salón con un gran sofá, comedor con una mesa central dispuesta con su vajilla completa, así como cocina equipada con fogones, agua, nevera y cafetera.

Ya instalados en su nueva 'casa', los colaboradores han dado comienzo al primer programa. La protagonista, nada más empezar, ha sido Lydia Lozano. Y es que, el equipo le ha dado una gran sorpresa después de que la colaboradora perdiera a su madre, Sol Hernández, hace una semana a los 95 años.

«Lydia ha hecho un esfuerzo sobrehumano para hacer lo que ustedes se merecen», ha comenzado a decir María Partiño, unas palabras que han sorprendido a Lozano que ha comenzado a llorar. «Lydia es amante de esta profesión y siempre se deja la piel. Y también lo hizo ayer [haciendo referencia a lo que bailó en directo durante el desfile]. Hace una semana se fue su madre», ha recordado la presentadora junto a Inés Hernand, Aitor Albizua y el resto de colaboradores, que también se han emocionado.

Además, en la gran pantalla del plató han puesto una bonita fotografía de Lydia Lozano junto a su madre. «Mirad, esa era una foto en el día de mi cumple», les ha dicho Lozano a sus compañeros. «Había cuatro agencias frente a la puerta de mi casa y salió mi madre y me dijo: 'mira Lydia, si no vas a hacer la foto conmigo, que es lo que quieren, no se van a ir'. Y a ella eso no le gustaba. Y se hizo esa foto», ha explicado. «De ella heredé algo malo y algo bueno. Lo malo, el colesterol malo, y lo bueno el pelo y el sentido del humor», ha continuado la periodista recordando a su madre.

«Era una mujer guapísima y una mujer queridísima», ha recordado también Kiko Matamoros, que se ha fundido en un gran abrazo con Lydia, que no ha podido reprimir las lágrimas. «Y has heredado la belleza de tu madre», ha terminado. El programa también ha conectado en directo con Yoyes, vecina de la madre de Lydia, quien también la ha recordado y ha dicho unas bonitas palabras.

Pero las sorpresas para Lydia Lozano no han acabado aquí, ya que el magacín ha recordado que la periodista iba a firmar ejemplares de su libro 'La venganza de la llorona' en Sant Jordi, este año, pero que no lo pudo hacer porque falleció su madre.

¡Atención, Familia, os necesitamos! Lydia Lozano estará firmando libros esta tarde de 18:30 a 19:30 en el centro comercial de Príncipe Pío. ✍️



Así, 'La familia de la tele' ha organizado un encuentro entre Lydia Lozano y multitud de lectores para que esa firma de libros pueda hacerse realidad.

En el taxi, de camino a su firma de libros, Lydia ha querido dar las gracias al programa por la sorpresa: «Esta familia es mi otra familia. He pasado más tiempo con ellos que con mi propia familia. He pasado todo con ellos, alegrías, desgracias... Hemos tenido y sufrido todos pérdidas y nos hemos arropado con muchos abrazos y mensajes. Esta es la familia que tengo desde hace 16 años», ha dicho la periodista en referencia a sus compañeros de programa.

«Lydia, te espera una tarde llena de sorpresas, así que déjate sorprender y vive esta tarde con alegría», le ha transmitido Belén Esteban.