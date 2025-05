El loco comienzo de 'La familia de la tele': una yincana de 25 kilómetros a lo 'Pekín Exprés' para poder estrenar el programa

Lunes, 5 de mayo 2025, 16:22 | Actualizado 16:46h. Comenta Compartir

Ahora sí, que sí. 'La familia de la tele' ha llegado, por fin, a La 1 de TVE. El programa, heredero de 'Sálvame', está emitiendo este lunes, 5 de mayo, su primer y esperado primer programa. Y es que, el espacio presentado por María Patiño, Inés Hernand y Aitor Albizua, y que cuenta con Belén Esteban, entre otros, como colaboradora, ha tenido que cancelar hasta en dos ocasiones su debut en la parrilla de la televisión pública; la primera, el martes 22 de abril, debido a la muerte del papa Francisco y la segunda, el lunes 28 de abril, tras el gran apagón eléctrico en España.

El magacín ha arrancado con un vídeo en el que María Patiño y Belén Esteban, caracterizadas como si estuvieran en la mismísima película 'El mago de Oz', han tenido que transitar por un camino en el que se han ido encontrando con el resto de compañeros: Lydia Lozano, Kiko Matamoros, Chelo García Cortés y Víctor Sandoval. También se han encontrado con una «bruja», que ha interpretado Inés Hernand. Todos juntos han ido a encontrarse con Aitor Albizua para después desplazarse hasta Torrespaña (El Pirulí), donde les ha dado la bienvenida Paula Vázquez, quien les ha dado una «mala noticia».

«Vuestro plató no está en Torrespaña, sino en Prado del Rey, a 25 kilómetros de aquí. Y tendréis que llegar allí por vuestros propios medios y sin dinero«, les ha comunicado la presentadora como si estuvieran participando en el mismísimo 'Pekín Exprés'. »La primera norma es que no se puede utilizar dinero, ni en efectivo ni con tarjeta. Tampoco vale llamar a colegas, ni pagar con el móvil. Con vuestras habilidades deberéis llegar a Prado del Rey. No podéis, tampoco, usar ningún tipo de transporte que sea público. Y lo váis a hacer en pareja, son inamovibles». A Kiko le ha tocado Chelo: a Lydia, Víctor Sandoval; a Inés Hernand, Belén Esteban y María Patiño y Aitor irán juntos. «Habrá un premio para los que lleguen primeros y una penalización para los últimos.», ha terminado Paula Vázquez sin desvelar el qué.

Tanto los presentadores de 'La familia de la tele' como los colaboradores han tenido que aprovechar su carisma y don de gentes para conseguir que alguna persona les llevara hasta el plató del programa.

Todo el grupo de presentadores y colaboradores de 'La familia de la tele' tendrán que llegar a Prado del Rey donde les espera un gran desfile de bienvenida, que está presentado por la actriz Cayetana Guillén Cuervo y Paloma del Río, narradora de 16 Juegos Olímpicos. Ambas están esperándolos a todos en Prado del Rey y Televisión Española también ha conectado en directo con ellas.

«Hace un año y medio me despedí de las retransmisiones. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a estar aquí en otra retransmisión?», ha declarado Paloma del Río en el momento de presentarse a la audiencia. «Aunque caigan chizos de punta en Madrid aquí estaremos retransmitiéndoles el estreno de 'La familia de la tele'. Un antes y un después en TRVE. Nuestros protagonistas se están desplazando desde TorreEspaña (el famoso pirulí) hasta a aquí, a Prado del Rey. Tiene que recorrer 25 kilómetros por sus propios medios y sin dinero», continuado. Cayetana Guillén Cuervo, por su parte, ha destacado que «esto va a ser impresionante, Paloma, ni el día del Orgullo Gay».

En este desfile inaugural, La 1 de TVE da la bienvenida a 'La familia de la tele', y lo hace en un despliegue mediático poco visto, antes, en TVE. Para que se hagan una idea, 'La familia de la tele' llegará a Prado del Rey arropada por cerca de 1.000 personas asistentes como público, así como 100 invitados especiales ubicados en una grada VIP. Además, en sus calles, los miembros de la nueva familia televisiva han sido recibidos por un mosaico humano de más de 100 personas y un gran desfile con un total de 14 espectáculos callejeros de carrozas y números musicales participados por más de 200 bailarines. Los espectáculos han estado agrupados en contenidos temáticos dedicados a salud, deporte, nutrición, ciencia, moda, jardinería, mascotas, cultura, meteorología y arte, entre otros.

