Las ocho polémicas de 'La familia de la tele' en su primera semana en TVE

Venía a ser el gran formato de entretenimiento familiar de la televisión pública. Un 'Sálvame' pasado por el tamiz de TVE, ensanchado con contenidos más ... blancos como la jardinería, el fitness o la cocina, para hacerlo visible hasta para los no iniciados en ese universo creado en Mediaset primero y adaptado en Netflix y el canal Ten después. Se trataba de hacer crecer la base de seguidores de un grupo cerrado de personas con sus propias tramas y atrapar a un público nuevo, que cada tarde acude a La 1 en busca de 'La Promesa' y 'Valle salvaje'. Pero lo cierto es que en esta primera semana de emisiones, 'La familia de la tele' no sólo no ha encontrado su sitio en la parrilla de las tardes. Es que ha conseguido desencantar a quienes esperaban su vuelta a los primeros canales del mando a distancia para coleccionar frases míticas de Belén Esteban, los bailes de Lydia Lozano, los gazapos de María Patiño o las discusiones entre Kiko Matamoros y Chelo García Cortés, ahora huérfanos de tramas. Y sobre todo, no atraer a un nuevo público, que recela de que la calidad del formato esté a la altura de un canal público y lo ha sentenciado con los primeros datos de share. Las críticas han llegado incluso desde la propia cadena. Pero, ¿qué ha pasado esta semana para que el programa haya encadenado polémicas?

1 El coste del programa La familia de la tele aterrizó en TVE con polémica desde el primer momento. Las primeras críticas iban dirigidas al coste económico del formato, producido por La Osa (antes La fábrica de la tele). La corporación dio luz verde a la propuesta para reproducir una especie de 'Sálvame' en La 1 por un importe total de 5,3 millones de euros para una primera tanda de 65 programas. A un coste total de 80.000 euros por día. Lo hizo, además, tras dos intentos fallidos de estreno. El primero, frustrado por la noticia de la muerte del Papa Francisco, que obligó a TVE a modificar la programación. El segundo, por el apagón que dejó a toda la península sin electricidad. Pero el 5/5/2025, finalmente, pudieron estrenar con un desfile en los exteriores de Prado del Rey, cargado de problemas técnicos en la emisión. 2 El troceo de audiencias El programa presentado por María Patiño, Aitor Albizua e Inés Hernand ha llegado a La 1 con hueco en la parrilla algo extraño. TVE, consciente del tirón de sus telenovelas vespertinas, ha situado una primera parte del magazine a las 15:50 horas, justo después del telediario y sus réplicas autonómicas. En ese horario se mantiene durante algo menos de una hora y da paso a las dos series. Sin embargo, el programa continúa en RTVE play, la versión online, pero sin todo el equipo. Después, a las 18:40 horas retoma su emisión lineal, hasta las 20:30, cuando dan paso a 'Aquí la Tierra'. 3 Una familia muy numerosa A los fans del grupo formado por personajes como Belén Esteban, Lydia Lozano, María Patiño, Kiko Matamoros, Víctor Sandoval o Chelo García Cortés, los protagonistas del antiguo 'Sálvame' les ha crecido la familia. Patiño copresenta ahora el programa con otros dos presentadores, y un nutrido grupo de colaboradores llena cada tarde el sofá naranja en el que comentan la actualidad del mundo del corazón. Pero también han llenado el programa de otro tipo de contenidos relacionados con la jardinería, el fitness, la cocina, las redes sociales o los sucesos, que han convertido el enorme plató en un pastiche de temas inconexos que han levantado ya las primeras críticas en redes sociales. 4 La audiencia les da la espalda Parece que el programa no acaba de convencer a la audiencia. Y es que, durante su primera semana en antena los datos de espectadores no han superado los 800.000, a pesar de que el espacio contiene dos exitosas series como son 'Valle salvaje' y 'La Promesa'. En concreto, el miércoles, 7 de mayo, (el último de la semana con datos conocidos) el magazine de corazón obtuvo 623.000 espectadores y un 8.9% de share. El martes, 6 de mayo, firmó un 9,5% de cuota de pantalla al reunir a una media de 731.000 espectadores y el lunes, día de su gran estreno, 'La familia de la tele' alcanzó un discreto 10.1% de cuota de pantalla y 807.000 espectadores. 'La familia de la tele' sigue, por cuarto día consecutivo, lejos de sus principales competidores en franja horaria. Por ejemplo, 'Sueños de Libertad' (Antena 3) reunió el miércoles frente al televisor a 1.219.000 espectadores (13,9% de cuota) y 'Y ahora Sonsoles' obtuvo 902.000 espectadores (11,5% de share). Para más morbo, el programa del antiguo presentador de 'Sálvame', Jorge Javier Vázquez, con el que compiten en horario, lideró la franja y casi duplicó los datos de sus excompañeros. 5 Feroces críticas desde dentro de TVE Primero fueron las de algunos trabajadores anónimos al espectáculo del desfile del primer día. Después, llegaron las de algunas caras ilustres de la cadena en estos años, como María Escario o Ángeles Caso (ambas fuera de la tele ya). La ex Defensora de la Audiencia en RTVE, en pleno horario de 'La familia de la tele', no pudo evitar comentar en X (anteriormente Twitter) su opinión sobre lo que estaba viendo, mostrándose tajante con el programa: «¡Ufff!«. Esto causó la reacción de sus seguidores que han entendido que es una referencia al espacio de TVE. Después, María Escario volvió a tirar de su perfil en X para compartir un artículo de Ángeles Caso, expresentadora del Telediario, en el que lanzaba una opinión del programa, titulada 'Que alguien se tome en serio TVE'. En esta opinión,la periodista, que habla también de su pasado en la cadena pública, describe cómo «aparecieron de nuevo todos esos 'personajes' que durante años han estado presumiendo en una televisión privada de ser ignorantes«. «Han hablado de todas las chorradas imaginables como si estuviesen dándonos una clase sobre un asunto crucial, han despellejado a mujeres por su físico o su comportamiento asegurando al mismo tiempo que eran feministas, nos han puesto delante de los ojos las partes más cutres, incultas, cotillas y desequilibradas de una sociedad que ya no sabe con qué entretenerse», sentencia el artículo. Pero, este viernes las críticas subieron un escalón más. El Consejo de Informativos de TVE emitió un duro comunicado en el que urgía a la presidencia del ente público y al Consejo de Administración de RTVE a actuar para que el programa de 'La familia de la tele' «no merme la credibilidad« de los servicios informativos ni perjudique la imagen de marca. La queja viene de uno de los órganos más importantes de TVE como es el del Consejo de Informativos, constituido por trece profesionales de base de TVE elegidos democráticamente cada dos años. Este grupo de trabajadores señala directamente al programa de María Patiño y Belén Esteban por, a su juicio, emborronar el «gran trabajo» que muchos profesionales del ente público vienen realizando en las últimas semanas en Roma, desde el fallecimiento del Papa Francisco hasta la elección de León XIV, el jueves, como su sucesor. Un comunicado que han compartido muchos rostros de la cadena como la corresponsal Almudena Ariza. Ampliar «Ni el tono ni la forma de este programa es lo que se espera de una televisión pública», dicta el comunicado sobre la cobertura que se dio ayer por la tarde en 'La familia de la tele' a la fumata blanca. Marta Riesco, que se hizo famosa por tener una relación con el exmarido de la hija de Rocío Jurado, se plantó en la plaza San Pedro con un micrófono de TVE. Para el Consejo de Informativos del ente público esto «merma la credibilidad» del medio y «perjudica la imagen de marca» porque el evento en sí es «claramente informativo». En defensa de la credibilidad de #RTVE

Comunicado del Consejo de Informativos de #TVE @CdItve pic.twitter.com/mbzgZHyuQl — Consejo de Informativos TVE (@CdItve) May 9, 2025 6 Polémicos temas En su lucha por la audiencia, el formato de La Osa, ha comenzado a apostar por otro tipo de contenidos que suelen dar audiencia a las televisiones generalistas. Fue especialmente comentado en redes, esta semana, el momento en el que una gran foto de Ana Julia Quezada, la asesina del niño Gabriel Cruz, presidió el plató del programa, con María Patiño como conductora, y contertulios como Kiko Matamoros o Belén Esteban, para hablar de un tema tan serio y sensible. Pero también están siendo polémicos los rótulos, que en ocasiones se exceden en su doble sentido o ironía, para tratar temas de todo tipo. «María se hizo todo encima», rezaba uno de los últimos, en el programa del viernes. Ampliar 7 Rencillas heredadas del pasado En esta primera semana, el nuevo programa de TVE ha recuperado viejas rencillas del pasado, heredadas de su etapa en Mediaset. El tratamiento de algunos temas ha sido ya cuestionado por muchos televidentes. Especialmente llamativos han sido los bloques dedicados a la expresentadora de 'Sálvame' Paz Padilla, a la que han cuestionado su nueva titulación académica como coach. Una especie de ajuste de cuentas de la etapa anterior. También tuvieron un momento incómodo con Rosa Benito, la nueva concursante de Masterchef Celebrity, antigua colaboradora del programa presentado por Jorge Javier Vázquez. La también cuñada de Rocio Jurado no tiene buena relación con sus antiguos compañeros, así que durante la presentación del talent de cocina en el que participa, dio un manotazo al reportero de 'La familia de la tele' durante su conexión, y se fugó de plano. Algo que ha servido a sus excompañeros para convertirla en objeto de sus críticas. En esta misma línea, han heredado las rencillas con su también excompañera Terelu Campos, o la enemistad que arrastran desde la anterior cadena con la tonadillera Isabel Pantoja. Sobre todo ahora que su hija, Isa Pi, es una de las colaboradoras del nuevo formato de La 1. Noticia relacionada La familia y muchos más Rosa Palo 8 Un nuevo Pedro Piqueras El final de 'La familia de la tele' da paso al programa de divulgación 'Aquí la Tierra', conducido por el presentador Jacob Petrus. El conductor del espacio se ha convertido en el nuevo Pedro Piqueras, quien en su día sudó tinta para mantener el plano en el pase que le daban, a diario, los entonces contertulios de 'Sálvame'. Piqueras, cara visible de Informativos Telecinco, se mantenía impertérrito, a pesar de las salidas de tono de los colaboradores y presentadores, en el cambio de programa. Ahora, es Jacob Petrus el que ha ocupado ese papel. Y de momento, ninguno de los días lo han llamado por su nombre, en la transición al cambio de programa. Algo que ha provocado las risas en plató y alguna que otra correción de presentador.

