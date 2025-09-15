Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El PSOE revela que recibió un «microcrédito» de Cerdán para las primeras Elecciones Generales de 2019
Aron Piper en el podcast de 'Nude Project'. Youtube

La discalculia, el extraño trastorno neurológico que padece Aron Piper, invitado este lunes en 'El Hormiguero', desde hace años

El artista visita a las hormigas para desvelar todos los detalles de su primer disco

Mario Lahoz

Valencia

Lunes, 15 de septiembre 2025, 16:47

'El Hormiguero' inaugura una nueva semana tras liderar el ranking de audiencias desde su regreso a la parrilla de televisión este mes de septiembre. Este lunes 16 de septiembre, el programa presentado por Pablo Motos recibe la visita del cantante y actor Aron Piper. El artista acude al plató de las hormigas para presentar su primer trabajo de estudio.

Nacido en Berlín, Aron Piper (28 años) es un cantante y actor hispano-alemán. Se dio a conocer en el mundo de la interpretación al protagonizar la película '15 años y un día', pero su salto a la fama llegó por su papel de Ander en la serie original de Netflix, Élite. En 2020, el actor se adentró en su faceta musical de manera profesional, con su primer tema 'Sigo'.

Esta no es la primera vez que el actor de raíces germanas visita a Pablo Motos. En su anterior charla con el presentador, revelo que sufre un trastorno llamado discalculia. Se trata de una condición neurológica que dificulta la comprensión de las matemáticas y las tareas relacionadas con esa materia.

El actor describió la discalculia como «una especie de dislexia con los números», añadiendo que esta condición le hace susceptible a ser engañado fácilmente en situaciones que implican cálculos numéricos.

Este trastorno no esta relacionado con la inteligencia, sino en la forma en que el cerebro procesa los números. En otras palabras, alguien con esta condición puede ser brillante en otras áreas, pero tener grandes problemas cuando hablamos de las matemáticas.

«Entiendo que todo el mundo hace unos moviemientos a la hora de calcular, pues yo no. No llego al objetivo. SI yo tengo un billete de 10 y yo te debo 5...», dijo intentando explicar en qué consiste esta condición, sin ser capaz de finalizar. «Se me puede timar fácilmente», comentó entre risas.

Esta noche tendrá su primera visita a 'El Hormiguero' en solitario. En esta ocasión, Aron Piper mostrará al público su faceta de cantante. El artista desvelará todos los detalles de su primer disco, titulado 'Aron Piper'.

