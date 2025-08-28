Arón Piper señala el alto precio que ha pagado tras dejar 'Elite': «He estado muy peleado, pasé por muchas fases» El también cantante se ha abierto sobre el complicado proceso que pasó tras abandonar la serie

Mario Lahoz Valencia Jueves, 28 de agosto 2025, 01:01

Arón Piper ha sido una de las últimas estrellas en pasar por el podcast de 'Nude Project', y además de sincerarse sobre su nueva dirección en el mundo de la música, el actor ha querido pronunciarse sobre su paso por 'Elite'. Así, el también cantante ha reconocido haber pasado una etapa de conflicto con el producto de Netflix que le lanzó al estrellato.

Tras cuatro temporadas protagonizando algunas de las tramas más polémicas de Las Encinas, el actor decidió abandonar la ficción de Carlos Montero para centrarse en su carrera musical, que según explica en el podcast, trató de separar su faceta actoral optando por usar Arón a secas como nombre artístico.

«He estado peleado durante mucho tiempo muy peleado con 'Elite' porque llevo trabajando desde que tengo 12 años y todo el mundo me reconoce prácticamente por eso», comienza reconociendo el actor, asegurando que no quería que su participación en la serie pudiese afectar al nombre que pretendía construir en la carrera musical.

Casi siete años después de alcanzar el estrellato a nivel mundial gracias a la serie de Netflix, ha conseguido sobrellevar ese rechazo inicial. «He aprendido a hacer las paces y le estoy superagradecido. Ha sido el trampolín a todo lo que viene después», asegura. «No tengo nada que recriminarle a 'Elite', está muy bien trabajado y bien hecho», añade.

A su vez, el invitado de 'The Nude Project' se ha sincerado también sobre como fue afrontar una exposición de esas dimensiones a tan temprana edad. «Pasé por muchas fases. »Al principio me invitaban a restaurantes solo por subir una historia. Era una locura«, explica el actor, asegurando que años después prefiere mantener los pies en la tierra.