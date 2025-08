Medusa Festival 2025: artistas, horas y escenarios

Laura Carrasco Miércoles, 6 de agosto 2025, 13:47 Comenta Compartir

Mañana, 7 de agosto en la Playa de Cullera, comienza el mayor festival de música electrónica de España. Cuatro días llenos de sesiones con los mejores DJs del mundo distribuidos en 8 escenarios que miles de asitentes podrán disfrutar de 17:00 a 6:00 horas de la mañana. Un cartel enorme con todo tipo de géneros musicales, desde Techno y House, hasta EDM y Hardstyle.

Esta 11ª edición promete batir récords como el evento más grande de música dance nunca antes celebrado en nuestro país, con 170 artistas procedentes de distintas partes del mundo. Destacan la alemana Lilly Palmer, la belga Charlotte de Witte, el australiano Timmy Trumpet o el viral Padre Guilherme, un cura portugués que alcanzó la fama tras la JMJ de Lisboa en 2023.

Programa de los 12 artistas imprescindibles

Jueves, 7 de agosto

Lilly Palmer (0:30 - 2:00 horas): Se presenta como una vanguardista del hard techno. Esta artista alemana ha actuado en los famosos escenarios de Ibiza como Amnesia o Ushuaïa. Se encargará junyo con otros artistas de amenizar la pre-party.

Viernes, 8 de agosto

Charlotte de Witte (22:00-0:00 horas): Reconocida como número uno en el Top 100 Techno de la revista DJ Mag de 2024. Ha actuado en escenarios como el de Tomorrowland y ha liderado el Amsterdam Dance Event.

Timmy Trumpet (0:10-1:30 horas): Lo definen como un auténtico 'showman', y un icono de la electrónica 'big room', se caracteriza principalmente por tocar la trompeta en directo. Destacan sus hits 'Freaks' y la colaboración 'The Underground' con Hardwell. Ha actuado en los reputados escenarios de Tomorrowland, Ultra Europe, Ultra Sudáfrica y Ushuaïa.

Hardwell (1:30-3:00): Es una leyenda del sonido 'big room', y se le conoce como el favorito de los mejores festivales del mundo. Dispone de un sello propio, llamado Revealed Records, y ha encabezado eventos como el Ultra Miami y el Ultra Europe. Este será su segundo año consecutivo en el festival, donde plasmará su estilo enérgico y eufórico.

Fátima Haji (1:30-3:00): Esta artista es un referente del techno español y una precursora del hard techno a nivel internacional. Ha triunfado en festivales como Awakenings, Time Warp o The BPM Festival, fusionando la furia sonora y el minimalismo elegante.

Sábado, 9 de agosto

Padre Guilherme (21:00-22:30 horas): Acualmente es el DJ más particular del mundo. Este cura portugués de 50 años que ejerce de capellán militar cerca de Oporto, en su faceta artística recorre Europa pinchando techno melódico con el objetivo de transmitir un mensaje de fe, tolerancia y esperanza. Destacan hits como 'Infinite Light' o 'The Church Bells'.

Armin Van Buuren (0:10-1:30 horas): Es uno de los padres de la electrónica moderna y ha sido elegido cinco veces como el mejor disc-jockey global. Ha presentado el legendario programa de radio A Sta-te of Trance, dispone de un sello propio llamado Armada y ha encabezado los carteles del Ultra, EDC o Tomorrowland. Además, este verano estará los domingos en los escenarios de Ushuaïa en 8 fechas.

D-Block & S-te-Fan (4:30-5:50 horas): Este dúo integrado por Stefan den Daas y Diederik Bakker, es considerado una leyenda del hardstyle neerlandés y una formación icónica del movimiento Masters of Hardcore. Su sonido energético y macizo ha conquistado los escenarios de Defqon.1, Tomorrowland o Decibel Open Air.

Domingo, 10 de agosto

Klangkuenstler (20:00-21:30 horas): Este impronunciable nombre significa 'artista de sonido'. A principios de año, reunió a 12.000 personas en un pabellón de Ifema (Madrid) con su concepto Outworld. Este será el segundo año consecutivo que tocará en el Medusa, pero esta vez en el escenario principal.

Pawsa (2:30-4:30 horas): David Esekhile alias Pawsa es el artista de Tech House más pinchado y escuchado en el último año. Su tema 'Too cool to be careles' ha dado la vuelta al mundo y ha revolucionado clubes, festivales y playlists. Su sonido melódico, fluido y emocional, lo define como un DJ sensible y refinado.

Sefa (4.30-5:50 horas): Es una figura crucial dentro del crecimiento del género de los sonidos hardstyle. Ha actuado en el Ultra, Tomorrowland o Defqon.1, con un estilo explosivo y melódico. En el Medusa actuará en formato 'live'.

Paco Osuna (4:30-6:30): Es el DJ español más respetado fuera de nuestras fronteras. Dispone de un sello propio, Mindshake Records, y su residencia NOW HERE en Hï Ibiza lo ha consolidado como una figura internacional del Techno y el Tech House. House. Este verano actuará una cifra récord de 27 veces en la isla ibicenca.