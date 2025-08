David Muro reaparece y narra entre lágrimas el drama que ha vivido: «Me quedé hecho polvo»

J.Zarco Martes, 5 de agosto 2025, 01:25 Comenta Compartir

David Muro, popular por su papel en 'Escenas de matrimonio', ha estado este lunes en el programa 'YAS Verano' de Antena 3 y ha explicado la complicada situación que tiene actualmente al tener que cuidar de su madre enferma de alzhéimer.

«Hay circunstancias en la vida que te obligan a apretarte los machos más que nunca. Y el tema es que para estar con un actor o con una actriz cara al público tienes que tener una pareja que los tenga bien puestos».

El intérprete detalló los problemas de salud que tuvo su madre: «Se pone enferma cuando ya estaba jubilada, tiene epoc, tiene mal de paget, al principio tiene demencia senil y al final de todo eso tiene cáncer y alzhéimer. Mi madre era una tía muy dura, de hecho siete años peleando contra eso hasta que bueno tristemente se fue».

De igual modo, quiso aclarar que se difundieron algunas mentiras sobre él: «Yo tuve mucho trabajo, se difundieron bulos no sé si eran equivocados o con mala uva, yo no podía dejar de trabajar, lo que dije en 'Pasapalabra' no era una ayuda para mí, era para mi madre porque actualmente hay muy pocas ayudas para las personas dependientes y para las personas mayores».

Pero recalca que siempre ha tenido empleo: «A mí nunca me ha faltado el trabajo, no me podía faltar porque tenía que pagar más de la mitad de mi sueldo a una señora para que estuviera con mi madre. Yo estaba grabando una serie diaria y de repente a las 11 de la mañana me escriben diciendo que mi madre estaba muy enferma, trabajaba y tenía que estar pendiente de ella».

Más tarde, el actor ha roto a llorar al contar cómo fueron los últimos días de su madre: «Yo le dije a la doctora que lo único que quería es que mi madre no sufriera. Las drogas están para que ustedes las utilicen bien y la pobrecita se fue dormida y muy tranquila. Yo me quedé hecho polvo y me quedé tranquilo por cómo se fue porque eso no era vida».

Era tal su emoción que hasta pedía perdón «Joder, perdona. Me estoy poniendo blandito». Por último, lanzaba un mensaje al Gobierno para que den más ayudas a las personas que sufren este tipo de enfermedades: «Yo no soy amigo de consejos, solo pido que haya una justicia que no sea injusta y una mejor administración, me da igual el gobierno que haya, que sea justo y que no olvidemos».

