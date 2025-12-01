Quién es la actriz que hace de la reina Victoria Eugenia en la serie de TVE La ficción 'ENA' se emite los lunes en La 1 de TVE y en RTVE Play

Andoni Torres Valencia Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:54 | Actualizado 22:27h.

La serie de moda en la televisión en abierto en España es 'ENA'. La ficción de RTVE logró en su estreno una media de 1.331.000 seguidores, el 17% de la cuota de pantalla, y rozó los 3,5 millones de espectadores únicos. Fue el mejor dato de una serie histórica en La 1 en los últimos doce años e igualó el gran registro que logró 'Sin Gluten' en octubre.

'ENA' es la historia de Victoria Eugenia de Battenberg, una joven que acabó siendo reina de España, algo que jamás soñó. Para ello, dejó atrás a su familia, sus costumbres, su cultura y tuvo que renunciar a su religión para vivir en tierra extraña en la que, lo primero que sufre, es un atentado el mismo día de su boda con Alfonso XIII.

María Eugenia de Battenberg nació en el castillo de Balmoral el 24 de octubre de 1887 y murió en Lausana (Suiza) el 15 de abril de 1969. Esposa de Alfonso XIII, madre de Juan de Borbón, abuela de Juan Carlos I y bisabuela de Felipe VI,fFue la última reina que habitó el Palacio Real de Madrid, del que salió en 1931 con la llegada de la II República.

Victoria Eugenia fue una reina adelantada a su tiempo, modernizó la monarquía española en las primeras décadas del siglo XX y destacó por su profundo sentido social.

La actriz española de ascendencia anglodanesa Kimberley Tell se mete en la piel de Victoria Eugenia en la ficción de RTVE. Kimberley Tell nació en Lanzarote en 1989 (36 años) y ha desarrollado su carrera profesional como actriz, cantante y pintora. Es conocida por sus actuaciones en series como 'Algo que celebrar', 'Buscando el norte', 'Operación barrio inglés', 'Hierro' o la más reciente 'Entrepreneurs'.

Otros actores de 'ENA'

Joan Amargós es Alfonso XIII. Elvira Mínguez encarna a María Cristina, la madre de Alfonso XIII. Completan el reparto Lucía Guerrero (Beatriz de Sajonia), Raúl Mérida (Alfonso de Orleans), Juan Gea (Conde de Romanones), María Morales (Duquesa de la Victoria), Pedro Mari Sánchez (Marqués de Villalobar), Luisa Gavasa (Eugenia de Montijo) y Joaquín Notario (Marqués de Viana).

Mariano Peña da vida a Miguel Primo de Rivera; Jaume Madaula a Mateo Morral, autor del atentado cometido en la boda de los reyes; Tomás del Estal es Torres Mendoza; y Ángel Ruiz interpreta a García Lorca.

La serie 'ENA' se emite los lunes en La 1 de TVE y en RTVE Play.