De qué va la superproducción 'ENA. La reina Victoria Eugenia', la nueva serie histórica que llega a TVE La cadena pública ha tardado en poner fecha de estreno a una de sus grandes apuestas de ficción, basada en la novela homónima de la escritora Pilar Eyre

Tamara Villena Valencia Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:40 | Actualizado 01:03h. Comenta Compartir

RTVE se ha puesto las pilas para traer ficción a su parrilla y apuesta por una nueva superproducción histórica que promete dejar a los espectadores pegados a la pantalla. La serie 'ENA' llega a las pantallas de TVE tras dos años de espera, para suplir el hueco de 'Masterchef Celebrity 10' y competir contra 'La isla de las tentaciones' en pleno 'prime time' a partir del próximo 24 de noviembre. Lo hará con un doble estreno en el que la audiencia podrá ver los dos primeros episodios de esta adaptación basada en la novela homónima de la escritora Pilar Eyre.

La serie recrea la vida de la reina Victoria Eugenia y arranca en Londres de 1905, cuando Alfonso XIII acude a pactar su matrimonio con la princesa Patricia de Connaught. Sin embargo, ella le rechaza. En la misma fiesta, conoce a Ena y queda prendado de ella. Así comienza esta producción de seis capítulos que retrata una época que cambió el mundo y la vida de una joven inglesa, Victoria Eugenia de Battenberg, que nunca soñó con ser reina de España. En el viaje, deja atrás a su familia, sus costumbres, su cultura y su religión.

Nunca se sintió aceptada ni querida, pero jamás se rindió. Moderna en un ambiente tradicional, fue icono de la moda y de la liberación de las costumbres femeninas: fumaba, vestía pantalón… Cuando descubre las continuas infidelidades del rey Alfonso XIII, no deja de ejercer como reina. Padeció la maldición de transmitir la hemofilia, para dolor de su marido ante la difícil sucesión dinástica que ello suponía. A cambio, mejoró la salud de muchos españoles con un trabajo que ha pasado a la Historia: la reconstrucción de la Cruz Roja.

Quién es quién en 'ENA'

La actriz española de ascendencia anglodanesa Kimberly Tell se mete en la piel de Victoria Eugenia; y Joan Amargós es Alfonso XIII. Por su parte, Elvira Mínguez encarna a María Cristina, la madre de Alfonso XIII. Completan el reparto Lucía Guerrero (Beatriz de Sajonia), Raúl Mérida (Alfonso de Orleans), Juan Gea (Conde de Romanones), María Morales (Duquesa de la Victoria), Pedro Mari Sánchez (Marqués de Villalobar), Luisa Gavasa (Eugenia de Montijo) y Joaquín Notario (Marqués de Viana).

Mariano Peña da vida a Miguel Primo de Rivera; Jaume Madaula a Mateo Morral, autor del atentado cometido en la boda de los reyes; Tomás del Estal es Torres Mendoza; y Ángel Ruiz interpreta a Federico García Lorca.

'ENA' cuenta con Javier Olivares como responsable argumental y showrunner ('El Ministerio del Tiempo' e 'Isabel'). Además de Olivares, el guion corre a cargo de Isa Sánchez, Daniel Corpas y Pablo Lara Toledo. La serie está dirigida íntegramente por mujeres: Anaïs Pareto, directora de la serie en su conjunto, además de cuatro capítulos, y Estel Díaz, que dirigirá dos capítulos. Bronquio es el compositor de la música original.