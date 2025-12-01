Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una escena de la serie 'ENA' de TVE. RTVE

¿Qué enfermedad tenía la reina Victoria Eugenia y que costó la vida a dos de sus hijos?

La serie de televisión 'ENA' ha desatado una gran curiosidad por la figura de quien sería reina de ESpaña

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Lunes, 1 de diciembre 2025, 22:12

Comenta

La serie de televisión 'ENA' ha desatado una gran curiosidad por la figura de Victoria Eugenia de Battenberg, quien acabaría siendo reina de España tras su matrimonio con Alfonso XIII.

De Victoria Eugenia destacan que fue una reina adelantada a su tiempo, modernizó la monarquía española en las primeras décadas del siglo XX y destacó por su profundo sentido social.

'ENA' es también la lucha de una madre contra una 'maldición' que costaría la vida a dos de sus hijos. La reina Victoria de Inglaterra transmitió el gen de la hemofilia a su hija Beatriz y ella a Victoria Eugenia.

La hemofilia es una rara enfermedad que padecen sobre todo los hombres, aunque son las mujeres quienes portan el gen. Victoria Eugenia se lo transmitió a dos de sus hijos: Alfonso, el mayor; y Gonzalo, el pequeño. Ambos fallecieron.

La hemofilia es una patología congénita y crónica que impide la buena coagulación de la sangre y que puede producir hemorragias tanto internas como externas. Esta patología se caracteriza por la deficiencia del factor VIII (hemofilia A) o del factor IX (hemofilia B) de la coagulación, lo que provoca que la sangre no coagule correctamente, por lo que el afectado puede sufrir hemorragias espontáneas o sangrados prolongados, normalmente en las articulaciones y los tejidos blandos.

Actualmente, la mayoría de los pacientes con hemofilia pueden desarrollar una vida prácticamente normalizada gracias a los avances en su tratamiento.

