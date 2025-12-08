Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La casa museo del último ceramista, con todo lujo de detalles, es el gran atractivo turístico y cultural de Potries. M. R.

El sueño utópico de Potries de ser Capital de la Cultura

El pueblo de la Safor de algo más de 1.000 habitantes se vuelca en reivindicar el mundo rural ante Europa con un museo cerámico, la ruta del agua y un festival de música | Paisaje, historia de las personas y artesanía son los ejes de una candidatura que se mide de cara a 2031 a ciudades como Granada o Toledo

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Lunes, 8 de diciembre 2025, 16:27

Comenta

Sergi no es un Borja del Ducado de Gandia ni un Centelles del Condado de Oliva. Sin títulos nobiliarios, este joven de 29 años pasa ... gran parte del día en el mismo torreón desde el cual Francisco Tomás de Borja y Centelles gestionaba los derechos de aguas del Serpis hace ya más de medio milenio. El hijo fruto de la alianza matrimonial entre ambas familias se mudó a un edificio señorial que en la actualidad alberga la sede del Ayuntamiento de Potries. Su misión era la de velar por aquel caudal que regaba los campos donde entonces se producía la caña de azúcar, cuya exportación por toda Europa bañaba de oro a lo que hoy es la comarca de la Safor. Ahora, cuando está a punto de cumplirse la cuarta parte del siglo XXI, el pequeño municipio de algo más de 1.000 habitantes vuelve a lanzarse a la conquista del Viejo Continente. Esta vez no lo hace con sus cosechas. Ahora quiere proyectarse al mundo enarbolando la bandera de la cultura. Y a ese proyecto, muchos dirían que imposible, dedica gran parte de su día el alcalde de Potries, Sergi Vidal.

