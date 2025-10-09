Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pepe, Boro, María Amparo, Lluís y Pau, durante la interpretación de sus albaes en Benimaclet. Belén Cuenca Renau

Albaes, la magia que se canta y se siente

Un himno a la identidad de la Comunitat que hunde sus raíces en la tradición rural, donde el fervor religioso convive con la emoción que se expresa a través de la música

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Jueves, 9 de octubre 2025, 00:43

Es un sonido medio atonal, casi telúrico, que opera en el alma valenciana como el detonador de emociones muy viscerales, tan enraizadas en nuestra identidad ... como otros símbolos de esta tierra. Los sentimientos que activan las voces de quienes rompen el silencio mientras van atacando estrofa por estrofa cada canto, según ese ritual mágico mil veces ejecutado, siempre conmovedor. Luego de atender las palabras susurradas a su oído por su compañero, Boro de Paterna, discreto y ocurrente versador, irrumpe la magia convocadas por los cantantes. Suenan la dolçaina que esgrime Paco y el tabal que enarbola el joven Lluís. La multitud enmudece y el tiempo se congela.

